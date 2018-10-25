Какое наказание получил вандал, изрисовавший белой краской парапетную стенку у памятника Николаю Чудотворцу, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Как проходили выборы нового главы муниципалитета, кто в итоге победил, можно узнать из нового номера «Вечерний Мурманск».

Административная комиссия Октябрьского округа рассмотрела дело Евгения Сюсюкало. Напомним, это он изрисовал белой краской парапетную стенку у памятника Николаю Чудотворцу. Какое наказание получил вандал?

Как Иосиф Кобзон сорвал отчётно-выборную конференцию в Мурманске? Кто потерял в нашем городе первого космонавта Земли Юрия Гагарина? Для кого Заполярье стало стартом на международную дипломатическую арену? Об этом читайте в свежем номере «Вечёрки»

Что может быть тоскливее для ребёнка, чем больничные будни? Но теперь Мурманске появились люди, которые радуют маленьких пациентов праздниками. Полина Захарова рассказала читателям «Вечёрки» о своей трудной, но нужной работе.