Каково это воспитывать тройню? Узнавала «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

«Здесь вода будет кипеть!», - такие прогнозы делают специалисты в ожидании начала третьего Чемпионата мира по ледяному плаванию, который стартует в Мурманске уже через неделю. Его организаторы делают всё возможное, чтобы международный форум «моржей» прошёл на самом высоком уровне. Журналисты «Вечернего Мурманска» выяснили, как спортсмены готовятся к состязаниям в ледяной воде.

Одни называют мурманчан Инну и Владимира Галиненко смелыми, другие – ненормальными. Чуть больше года назад в их семье родились сразу три очаровательные дочки. В преддверии Международного женского дня корреспонденты «Вечёрки» побывали в гостях у молодой мамы, чтобы посмотреть, каково это воспитывать тройню.

Эти смуглые красавицы, как и большинство северян, мечтают о тёплой солнечной стране. Нет ничего странного, что их тянет домой, в родной Таиланд. Удивительно другое - некоторым из них очень нравится снег и наш северный город. Что привело в Заполярье жительниц Страны Тысячи Улыбок, рассказывает сегодня «Вечерний Мурманск».

Вы можете себе представить школу, в которой дети учатся с удовольствием, где нет принуждения, занятия проходят всего три дня в неделю по несколько часов, и никто не ставит оценок за успеваемость? Нет? А в Мурманске, похоже, такая школа уже зарождается. «Вечёрка» узнала, как мурманчанам пришла в голову идея взять на себя ответственность за образование своих детей.

Также городская газета сообщает о том, как в Мурманске собираются встречать Масленицу и провожать зиму.