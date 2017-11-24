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День за днём с «Арктик-ТВ»24.11.17 19:30

Какой должна быть счастливая семья, рассказали на Форуме замещающих семей

В Мурманске стартовал ежегодный Форум замещающих семей. В этом году он собрал на одной площадке людей, которые хорошо знают, что чужих детей не бывает. Об этой старой истине ещё раз напомнили участники форума и звёзды проекта «Ты - супер!».

Сейчас 13- летний Кирилл Коростелёв - один из самых известных заполярных танцоров. Его, а также  народную исполнительницу танцев  Оксану Фокееву и певицу Анастасию Никитину знает вся страна благодаря проекту на «НТВ».  В федеральном эфире ребята из приёмных семей и  воспитанники центров помощи детям демонстрируют свои таланты. Сам Кирилл счастлив: им гордятся все друзья и педагоги.

- Приёмная семья или опекуны - это очень хорошо, они спасают жизнь ребёнку, - говорит Кирилл Коростелёв, участник телевизионного проекта «Ты-супер!». - По-моему опыту,- когда я был в интернате, это был жизненный облом.

Форум замещающих семей проводится на протяжении трёх лет. В этом  году он объединил порядка 300 участников  со всей области. Главные герои мероприятия - люди по натуре скромные. Татьяна Ивановская из Колы вырастила 18 детей, почти все - приёмные. Свою жизнь она не считает сложной. Наоборот, она наполнена гармонией. Поэтому для неё, пожалуй для единственной в зале, стало сюрпризом, что её заслуги отметили на высшем уровне - вручили нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»  Министерства образования и науки РФ.

- Я считаю, что любая мама, воспитывающая детей, молодец. А какая разница сколько. Мы обычная семья. Я не знаю, зачем нас выделять, - говорит Татьяна Ивановская, многодетная мама.

- На сегодняшний день в регионе 91% деток, оставшихся без попечения родителей, находятся в приёмных семей, - отмечает Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Это очень большая работа.

На форуме наградили победителей конкурса «Дети должны жить дома». Ребятам из приёмных семей и учреждений для детей-сирот поделились своим  видением, какой должна быть счастливая семья.

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