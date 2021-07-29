Какой должна быть велоинфраструктура Мурманска? Предлагайте!

В Мурманске продолжается работа над созданием велоинфраструктуры, нехватка которой ощущается в связи с ежегодным увеличением трафика двухколесного транспорта на улицах города.

В рамках комплексного плана «Наш Мурманск» реализуется пилотный проект создания велодорожки вдоль проспекта Ленина. По задумке, протяженность таких путей будет ежегодно увеличиваться вплоть до 2025 года.

О том, какой должна быть велоинфраструктура, журналисты «Арктик-ТВ» предложили высказаться и жителям города. Оставить свое мнение легко, достаточно ответить на предложенные вопросы в интернете. Для этого создан специальный ресурс. Анкетирование не займёт много времени.