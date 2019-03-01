Какой эксперимент проводили этой зимой мурманские дорожники, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Регбисты Мурманска и морские пехотинцы посёлка Спутник невольно внесли свой вклад в рекорд снежного регби России. Комитет по развитию пляжного регби в России подсчитал, что в турнирах, которые проходили на прошлой неделе по всей стране, участвовали 107 команд: 46 мужских, 18 женских и 43 детских. Как среди них оказались наши снежные регбисты, рассказывает свежая «Вечёрка».

В связи с обильными снегопадами, обрушившимися на заполярную столицу, работа муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведётся в круглосуточном режиме. На сегодняшний день общая площадь инженерной инфраструктуры, обслуживаемой предприятием, составляет более 3,5 миллиона квадратных метров. Какой эксперимент проводили этой зимой наши дорожники, читайте в «Вечернем Мурманске».

В июне в Мурманске начнётся отключение аналогового телевещания. Оно не затронет тех, кто пользуется кабельным, спутниковым или интерактивным телевидением и не хочет переходить на бесплатное цифровое эфирное вещание. С помощью дециметровых антенн бесплатно смотреть 20 каналов смогут владельцы телевизоров, выпущенных позже 2012 года. Более старым необходима специальная приставка и, возможно, переходники. Некоторые пожилые люди самостоятельно не справляются с подключением нового оборудования, и на помощь им приходят волонтеры. Как готовят «цифровых» помощников, выяснили журналисты «Вечёрки».