Какой хлеб вкуснеt – знает Роскачество

Роскачество определило, что в Северо-Западном федеральном округе производят более качественный хлеб, чем в центре страны. В масштабном исследовании принимала участие и продукция мурманских производителей.

В аккредитованных испытательных центрах по всей стране хлеб проверяют по 48 параметрам качества и безопасности: на наличие картофельной палочки, пестицидов, фосфатов и броматов, качество муки и потребительские свойства. В Северо-Западном округе пробы отобрали у 16 брендов. Исследовали нарезные батоны стоимостью от 15 до 50 рублей.

В целом все они оказались безопасными. Специалисты Роскачества нашли нарушение лишь в одном случае – хлеб не соответствовал заявленному ГОСТу по количеству жира. Единственным отклонением по микробиологическим показателям стало повышенное количество бактерий у торговой марки из Мурманска.

Это не нарушение, но претендовать на Знак качества этот бренд теперь не сможет.