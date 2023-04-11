Какой он – библиотекарь, который идёт в ногу со временем?

Это узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ», встретившись с победительницей конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города Мурманска 2023» Еленой Смирновой.

По мнению жюри, в конкурсе профессионального мастерства лучшим специалистом библиотечного дела нашего города была признана Елена Смирнова, сотрудник 15-го филиала Центральной детской библиотеки.

А вот в профессию Елена пришла случайно.

Елена Смирнова, библиотекарь детской библиотеки филиала №15: «Я заканчивала пиарщика сначала, сейчас уже и библиотечное есть образование. Очень любила читать, с детства, с трёх лет. Хотела просто попробовать. Но никогда не думала, что останусь. На самом деле оказалось, что это самая идеальная, самая прекрасная работа для творческого человека и прекрасный способ реализовать себя, поэтому я работаю уже около 12 лет и, если честно, очень люблю свою работу».

Несколько лет назад Елена уже побеждала в конкурсе профмастерства, но решила и в этом году попробовать. И неожиданно для себя, победила.

Для некоторых людей работа библиотекаря может показаться однообразной и скучной. Но они просто не знают, какой водоворот событий происходит в стенах «книжного дома».

Для участия в конкурсе Елена подготовила 30-секундное видео о жизни библиотекаря.

И это только пока библиотекарь сидит на месте! А ведь ещё он может заниматься творческо-досуговой частью – вести кружки, участвовать в фестивалях и конкурсах, которых, к слову, достаточно много. По словам победительницы, быть библиотекарем – это не только любить литературу, но и уметь находить свой подход к детям и взрослым.

Елена Смирнова, библиотекарь детской библиотеки филиала №15: «Библиотека – это про людей и про книги. Нужно любить и то, и иное. Нужно уметь разбираться в литературе, уметь подобрать нужную книгу, любить людей, потому что с ними приходится очень много общаться. Я всегда стараюсь быть со всеми вежливой, дарить только хорошее настроение, только тёплые эмоции».

Елена помимо основной работы в библиотеке участвует в фестивалях, проводит видеоинтервью с представителями различных профессий, а также ведёт театральный кружок.

Потоки ребятишек здесь не прекращаются. Яркие, удобные, разнообразные – обновленные библиотеки радуют глаза и сердца юных читателей.

Александр Тарасов: «Я хожу в эту библиотеку достаточно часто. Мне здесь очень нравится, здесь можно поиграть в виар. Можно поиграть в компьютер. Я сейчас начал читать книгу «Мальчики не плачут». Очень хорошая книга. Мне нравится эта книга».

Диана Чирко: «Здесь довольно много во что можно поиграть. Можно поиграть в настольные игры, в виртуальную реальность поиграть. На компьютере. Почитать книжки интересные. Мне нравятся разные книги, но недавно я начала читать про кота, который любит книги».

Виталий Долгополов: «Здесь очень классно! Здесь хорошие библиотекари. Здесь очень много книг. Читать я очень люблю, у меня очень много книг дома».

Двери библиотеки всегда открыты и ждут в гости своих заинтересованных юных читателей.