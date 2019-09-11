Какой опасности удалось избежать постояльцам нелегальной гостиницы, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Жители Мурманска довольны работой общественного транспорта. Такие выводу следуют из ежегодного исследования, которое проводится для оценки качества городского общественного транспорта в стране. Самое важное, на что при этом обращается внимание, - уровень одобрения транспортной системы самими жителями российских городов. Как автобусы и троллейбусы Мурманска стали одними из лучших в России, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Невзрачные здания трансформаторных подстанций за нынешнее лето превратились в городе практически в произведения искусства. На этой неделе художники закончили в Мурманске работу ещё над одним таким строением в Ледокольном проезде. Как на его стены попали герои романа Диккенса, рассказывает сегодняшняя «Вечёрка».

«Мурманистика». На фестивале с таким говорящим названием команды молодых заполярных дизайнеров собираются состязаться в создании инсталляций, которые затем смогут украсить город. Впрочем, команды будут состоять не только из дизайнеров. На фестиваль приедут и студенты-технари. Чем молодым художникам могут помочь, например, будущие горняки, узнают читатели свежего выпуска «Вечернего Мурманска».

В областном центре прокуроры нашли нелегальную гостиницу. Здание на улице Рогозерской сейчас пустует, но ещё недавно там жили без малого сотня человек. О том, какой опасности им удалось избежать едва ли не чудом, можно прочитать в свежем номере «Вечёрки».