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День за днём с «Арктик-ТВ»11.04.18 19:30

Какой ответ на ноту Мурманска получен из Польши, знает газета «Вечерний Мурманск»

Скандальная история со сносом памятника советским войскам в польском городе Щецин получила продолжение. Совет депутатов Мурманска в письме к своим польским коллегам заявил, что, если это решение не будет отменено, речь может пойти о разрыве побратимских связей между нашими городами. На днях в Мурманск из Польши пришёл ответ. Газета «Вечерний Мурманск» знакомит с ним своих читателей.

Современные дети почти не реагируют на запреты и нотации. И тянутся к тем, кто серьёзно относится к их проблемам, не менее сложным, чем у взрослых. Насколько поменялись нынешние дошколята,  как вместе с ними приходится меняться детским садам, выясняли журналисты «Вечернего Мурманска».

Настоящей местной достопримечательностью стал подъезд одного из домов на улице Папапнина. Сначала, благодаря городскому проекту «Арт-подъезд» на одной из его стен появилась картина. Жильцам дома она так понравилась, что они уже сами решили превратить своей подъезд в картинную галерею. О том, что из этого получилось, сегодня рассказывает «Вечёрка».

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