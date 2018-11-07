Какой сюрприз под Новый год ждёт мурманчан в центре города, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Федеральная программа расселения аварийных домов вновь начнёт действовать уже со следующего, 2019, года. На этот раз львиная доля средств на переселение граждан в новое благоустроенное жилье – 86 процентов – будет направляться из федерального бюджета. Газета «Вечерний Мурманск» сегодня рассказывает, сколько денег на эти цели получит наша область, на что могут рассчитывать мурманчане, которые все ещё вынуждены жить в старых «деревяшках».

Сразу два архитектурных проекта лягут в основу нового мурманского памятника заполярным героям. Его решено установить на проспекте Героев-североморцев - в аллее Полярной дивизии. Почему жюри конкурса архитектурных проектов приняла столь неординарное решение, выяснили журналисты «Вечёрки».

«Недавно продлили пенсионный возраст. Теперь вы все - современная молодёжь!», - так приветствовала зрителей одна из команд-участниц полуфинальных игр Мурманской региональной лиги КВН. «Вечёрка» подробно рассказывает, над чем на этот раз шутили мурманские КВНщики, и как губернатора превратили в мисс совершенство.

Также в сегодняшнем номере городской газеты можно прочитать о том, чем для недобросовестных подрядчиков обернётся срыв ремонта тротуаров в Северном проезде, какой сюрприз под Новый год ждёт мурманчан в центре города.