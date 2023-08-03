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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.23 19:30

Какой ты станешь, площадь Пять Углов? Предложений уже много, а будет ещё больше

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась первая встреча с жителями по вопросу благоустройства центральной площади Пять Углов. В обсуждении приняли участие общественные организации, маломобильные граждане, представители образования, культуры и туризма.

Площадь Пять Углов всегда считалась визитной карточкой столицы Заполярья. Ещё в советское время все демонстрации и праздники проходили здесь. Невзирая на любовь северян к этому месту, площадь долгое время больше напоминала пустырь. Вопросы об изменении облика площади поднимались не раз. В период Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства мы пообщались с жителями и узнали их пожелания. Заметим, что мнения о вероятном облике пространства разнились: 

- Чтобы зелени было больше. Деревьев каких-то. В виде парка…

- Не хватает архитектуры, на мой взгляд, зелени, памятников. Может быть, фонтанов больших. Это было бы реально хорошо.

- Мне кажется, фасад здания надо как-то украсить…

- По сути здесь нет ничего вообще. Нужна какая-то площадка для тех же деток и для взрослых, что-то интересное. Фотозона. Мне нравится зимой, когда ставят фигурки святящиеся, очень классно.

- Хотелось бы побольше скамеек, растительности, каких-нибудь кустиков. Может быть площадок для детей…

- Пусть остаётся так, как оно есть. Как мы привыкли, наша любимая Пять Углов.

Народным победителем в программе благоустройства среди объектов города стала площадь Пять углов. Теперь задача жителей города определиться, как её видоизменять.

Валентина Миронова, директор Центра городского развития Мурманской области: «Был проведён конкурс, была концепция, которая вызвала неравнозначную реакцию. Было очень много встреч с жителями, но сейчас мы понимаем, что концепцию необходимо дорабатывать. Финального проекта ещё нет, для этого мы все сегодня здесь и собрались, чтобы послушать горожан».

В связи с этим в «Научке» проходят встречи с северянами. 2 августа в обсуждении приняли участия общественники и маломобильные граждане. Около 30 человек высказали своё мнение.

Собравшиеся предлагали идеи и предложения по благоустройству, вырабатывали решения в небольших группах, а после защищали проект.

Важная тема - это передвижение по площади маломобильных граждан.

Артем Ермоленко озвучил свои предпочтения по этому вопросу.

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс»: «Инвалид не везде может попасть. Например, есть определённая точка ближе к «Арктике», там очень много сделали лавочек, при этом человек с инвалидностью на коляске туда попасть не может. Сделали ступеньки, подручными средствами из дерева, вроде бы эстетично, красиво, но для такой категории людей как мы, туда попасть невозможно».

На встрече были и представители городского Совета депутатов. Анна Верещагина - коренная мурманчанка. Как отмечает депутат, она всё своё детство провела в центре города и судьба главной площади ей не безразлична.

Анна Верещагина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На мой взгляд, если рассматривать, чтобы мне хотелось изменить, пусть не обидятся водители, ходя я тоже являюсь автолюбителем, - это парковка в центре города».

В частности, на встрече среди прочих предложений было озвучено, что на площади необходимо установить необычный фонтан, освободить её исключительно для пешеходов, установить новые скамейки, урны и многое другое.

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