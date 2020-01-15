Какой управляющей компании придётся заплатить самый большой штраф, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Снежные завалы и наледь во дворах для руководителей мурманских управляющих компаний оборачиваются многотысячными штрафами. Один из самых больших придётся заплатить руководителю «Севжилсервиса». О проштрафившихся коммунальщиках и о том, где найти на них управу, рассказывает городская газета «Вечерний Мурманск».

В областном центре решили не ограничиваться заменой окон в школах и детских садах, а также капитальным ремонтом кровель и инженерных систем. Начиная с этого года набирает обороты программа по ремонту их фасадов. Какие здания стоят первыми в очереди на реконструкцию и как она изменит наши школы и детские сады, узнали журналисты «Вечёрки».

С 1 января северяне, детство которых выпало на годы Великой Отечественной войны, получили право на дополнительную ежемесячную жилищно-коммунальную выплату. Первые деньги поступят на счета жителей области до конца этого месяца. На какую помощь могут рассчитывать дети войны и на каких условиях она предоставляется, узнают читатели «Вечернего Мурманска».