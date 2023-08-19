Калейдоскоп семидневки: последний штрих фестиваля уличного искусства «РОСТ»; креативная «Табуретка» в Мончегорске состоялась; добыта 25-миллионная тонна нефти на Приразломном месторождении; не уходи, лето, просят мурманчане

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Центра содействия жилищному строительству Мурманской области. По версии следствия, в период с октября 2022 года по февраль 2023-го бывший руководитель компании при пособничестве своего заместителя фиктивно трудоустроил на работу в организацию знакомых.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

В состав Военно-морского флота России вернутся авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Адмирал Нахимов». Это произойдёт в 2024 году, после завершения ремонта и модернизации. Об этом сообщил замглавы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев во время Международного военно-промышленного форума «Армия-2023». Напомним, что «Адмирал Кузнецов» проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске с 2017 года. Корабль получит новую начинку. Благодаря этому срок службы авианосца продлят на 20 лет. Крейсер «Адмирал Нахимов» ремонтируют в Северодвинске с 1999 года. Реальные работы ведутся с 2013 года. Он может выйти на ходовые испытания в декабре этого года или в мае следующего.

В посёлке Спутник завершаются работы по монтажу смотровой площадки. Наводить порядок помогают волонтёры проекта «Чистая Арктика»...

В Белгороде Командующий Северным флотом вручил Звезду Героя России семье офицера, погибшего во время специальной военной операции. В специальной военной операции капитан Астафьев принимал участие с 24 февраля 2022 года в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. 20 мая 2023 года в ночное время противник многочисленными силами атаковал позиции роты капитана Астафьева. Под непрекращающимся вражеским огнём офицер грамотно перераспределил личный состав, профессионально наводил и корректировал огонь артиллерии, что позволяло сдерживать наступательные действия врага. Под угрозой полного окружения он отдал приказ на перегруппировку и занятие более выгодных позиций. С целью выиграть время вызвал огонь артиллерии на себя и пулеметным огнём самоотверженно прикрывал отход подчиненных. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дмитрию Владимировичу Астафьеву Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В прошлом году офицер был награждён медалью Суворова и орденом Мужества.

Жители ЗАТО Александровск почтили память погибших моряков-подводников атомной подлодке «Курск»…

В среду вечером торжественно завершили фестиваль уличного искусства «РОСТ», в котором приняли участие 12 команд. География художников поражает! За 16 дней работы было нарисовано 12 муралов – теперь они украшают самый длинный дом России…

Даёшь искусство на «Табуретке»! В городе металлургов на прошлых выходных прошёл масштабный фестивальный день. Творческие люди всего региона и не только приехали вдохновиться уникальной атмосферой, попробовать что-то новое и взять на вооружение креативные идеи...

Компания «Газпром нефть» добыла 25-миллионную тонну нефти на Приразломном месторождении в Баренцевом море… Приразломное - первое и единственное месторождение на российском арктическом шельфе, где ведётся добыча нефти уникального сорта ArcticOil. Для разработки месторождения была специально создана морская ледостойкая платформа, которая выполняет все технологические операции: бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции. Приразломное нефтяное месторождение расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти составляют 79 млн тонн. Промышленная разработка здесь начата в декабре 2013 года.

В Мурманской области перед судом предстанет подозреваемый в мошенничестве житель региона, совершивший хищение денежных средств у пожилых северянок в День Победы. От его действий пострадали две пенсионерки. Общий ущерб потерпевших составил более 700 тысяч рублей. Стоит отметить, что женщины стали жертвами телефонных мошенников и, как позже выяснилось, даже знали о таких схемах. Звонивший рассказал о том, что родственники пенсионерок попали в ДТП, а чтобы помочь нужны деньги. Злоумышленник не давал позвонить близким. Что касается задержанного, то он выступал в роли курьера, который эти средства забирал. Такую работу, по его словам, он нашёл через интернет. Важным условием была конспирация - при выполнении заданий ему необходимо было представляться чужим именем, использовать неяркую одежду, соблюдать меры предосторожности при передвижении по городу. Теперь неоднократно судимому мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Северо-Западная транспортная прокуратура считает виновным в сходе поезда с рельсов. начальника путевой машинной станции. Напомним, осенью прошлого года на железной дороге недалеко от Оленегорска с рельсов сошли 5 вагонов. В случившемся, по версии прокуратуры, виноват начальник путевой машинной станции №283 филиала «РЖД». Он не произвёл осмотр пути и других ремонтируемых устройств во время работ. Мужчина обвиняется в «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Оленегорский городской суд.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Центра содействия жилищному строительству Мурманской области. По версии следствия, в период с октября 2022 года по февраль 2023-го бывший руководитель компании при пособничестве своего заместителя фиктивно трудоустроил на работу в организацию знакомых. При этом зарплату эти сотрудники получали настоящую. Таким образом, подозреваемым удалось вывести 680 тысяч рублей. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Мурманской области. В настоящее время проводятся следственные действия. Во время обысков изъяты: компьютерная техника и документация, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

В Лицее Академии Яндекса ждут учеников, которые хотят развиваться в IT, изучать языки программирования и погружаться в промышленную разработку. Образовательная программа бесплатна для северян. В этом учебном году Яндекс Лицей расширяет список направлений подготовки и открывает онлайн-обучение. Теперь и школьники, и учащиеся техникумов, колледжей смогут выбрать интересную специализацию и освоить её без отрыва от основной учёбы. Яндекс запускает онлайн-курс по программированию на Go, а также продолжает обучение по основам программирования на Python. Помимо годовых программ в Лицее Академии доступны онлайн-специализации по разработке игр, анализу данных, машинному обучению, веб-разработке и другим направлениям. В Мурманске, как и в прошлом году, лицей возобновит работу на двух площадках: в Мурманском арктическом университете и на базе Центра управления регионом. Набор на обучение в онлайн-формате продлится до середины сентября, а в офлайн-формате — до конца сентября. Напомним, выпуск первого в Мурманской области набора Лицея Академии Яндекса состоялся в июне 2022 года.

В Санкт-Петербурге в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась конференция по случаю профессионального праздника – Дня археолога, который отмечался 15 августа. Одной из тем стали итоги работы экспедиции на Кольском полуострове, в ходе которых провели раскопки древнего жилища людей, относящихся к раннему неолиту. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете…

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась в комиссионный магазин. Дело в том, что 17 августа - День секонд-хенда. Наша коллега Анна Шинкаренко даже попыталась обновить там гардероб…

После продолжительной необычной жары в Мурманск вернулись дожди. Неужели больше не будет тепла? Специалисты Гидрометцентра нам все рассказали.