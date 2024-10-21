«Калибр»: цель была успешно поражена

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, выполнил ракетную стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели.

Как сообщил Вячеслав Белецкий, командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал флота Касатонов», практическая стрельба осуществлялась из акватории Баренцева моря крылатой ракетой «Калибр» по мишенной позиции, находящейся на удалении более 1300 километров на боевом поле «Чижа» в Архангельской области. Район учений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

По данным объективного контроля цель была успешно поражена.

«Адмирал флота Касатонов» - многофункциональный боевой корабль, способный эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров. В настоящее время в составе Северного флота действуют три таких фрегата: помимо «Касатонова» это «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Головко, который принят в боевой состав ВМФ России в декабре прошлого года.