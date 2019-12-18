Опять взрывают, опять дорогу около Белокаменки перекрываютВ центре Мурманска будет перекрыто движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.19 19:30

«Камчатская рыба» - деликатесы к новогоднему столу!

У северян появилась отличная возможность полакомиться сейчас и украсить свой праздничный стол к Новому году рыбными деликатесами. Камчатская рыба снова в Мурманске! Выставка-продажа проходит с 18 по 22 декабря.

Огромный выбор дальневосточной рыбной продукции можно найти на ярмарке «Камчатская рыба». Здесь можно приобрести свежие и вкусные деликатесы, которых нет на прилавках других мурманских магазинов. Эта продукция обязательно станет украшением и главным блюдом вашего новогоднего стола.

А многочисленные покупатели не устают восторгаться прекрасными деликатесами:

- Селёдочку беру к Новому году и филе чавычи, икорку…

- Мы купили чавычу холодного копчения…

- Немножко чавычи копчёной и  солёненькой и икорочки возьму к праздничку.

Большой выбор чавычи слабосолёной, горячего и холодного копчения. На прилавках белуга, сельдь, нерка, скумбрия, окунь, кижуч, белорыбица, корюшка, кальмар и конечно, наисвежайшая красная икра чавычи. Впервые на выставке-продаже представлены муксун, саварин, тунец холодного копчения и осётр горячего копчения.

- Хочу купить немножко чавычи, муксун - есть такая рыба. Попробовать хочу всё, - говорит мурманчанка, - потому что Камчатка далеко, а рыба близко.  Попробовала икру, очень хорошая, вкусная, засол прекрасный. Крупная, в отличие от наших в банках, которые вообще не съедобные.

- Я всегда здесь беру окунь горячего копчения - очень хороший, - отмечает горожанка. - На этой ярмарке я уже несколько раз его беру, поэтому за этим я пришла сегодня.

Выставка-продажа «Камчатская рыба» будет работать  до 22 декабря. Торговая точка открыта - с 11 до 20 часов в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Владимир
18.12.19 08:35
Оперативные штабы работают оперативно - НАГРАДИТЬ! А то, что воз и ныне там, так это зима неожиданная виновата. Короче по весне управляющие компании, за то, что не испугались суровой зимы и боролись к
Комментарий к новости:Мурманские дворы по-прежнему завалены «кашей»
Максим
17.12.19 21:22
А будет ли репортаж о дальнейших похождениях "красноярских" на вольных хлебах. Интересно, где дружно пристроились? Возможно "бомба"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Vjhtvfy
15.12.19 12:09
Слово-то какое придумали - "перехват", ассоциации с захватом возникают! С этими процессами я что-то я перестаю понимать, куда мы двигаемся - к рынку или назад - в СССР?
Комментарий к новости:В Мурманской области собираются запускать процедуру «перехвата» домов в управление региональной компанией
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин не меняются, а на дизельное топливо растут-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 5 копеек, евро – на одну копейку-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыАрктические льготы, предусмотренные для четырёх групп инвестпроектов, могут запустить с июля 2020 года - Минвостокразвития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 609 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика