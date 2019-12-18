«Камчатская рыба» - деликатесы к новогоднему столу!

У северян появилась отличная возможность полакомиться сейчас и украсить свой праздничный стол к Новому году рыбными деликатесами. Камчатская рыба снова в Мурманске! Выставка-продажа проходит с 18 по 22 декабря.

Огромный выбор дальневосточной рыбной продукции можно найти на ярмарке «Камчатская рыба». Здесь можно приобрести свежие и вкусные деликатесы, которых нет на прилавках других мурманских магазинов. Эта продукция обязательно станет украшением и главным блюдом вашего новогоднего стола.

А многочисленные покупатели не устают восторгаться прекрасными деликатесами:

- Селёдочку беру к Новому году и филе чавычи, икорку…

- Мы купили чавычу холодного копчения…

- Немножко чавычи копчёной и солёненькой и икорочки возьму к праздничку.

Большой выбор чавычи слабосолёной, горячего и холодного копчения. На прилавках белуга, сельдь, нерка, скумбрия, окунь, кижуч, белорыбица, корюшка, кальмар и конечно, наисвежайшая красная икра чавычи. Впервые на выставке-продаже представлены муксун, саварин, тунец холодного копчения и осётр горячего копчения.

- Хочу купить немножко чавычи, муксун - есть такая рыба. Попробовать хочу всё, - говорит мурманчанка, - потому что Камчатка далеко, а рыба близко. Попробовала икру, очень хорошая, вкусная, засол прекрасный. Крупная, в отличие от наших в банках, которые вообще не съедобные.

- Я всегда здесь беру окунь горячего копчения - очень хороший, - отмечает горожанка. - На этой ярмарке я уже несколько раз его беру, поэтому за этим я пришла сегодня.

Выставка-продажа «Камчатская рыба» будет работать до 22 декабря. Торговая точка открыта - с 11 до 20 часов в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.

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