Камчатская рыба – опять в Мурманске

Для всех любителей дальневосточных деликатесов есть важная информация. Камчатская рыба снова в Мурманске. Выставка-продажа продлится с 12 по 17 ноября.

Огромный выбор дальневосточной рыбной продукции представлен на ярмарке «Камчатская рыба». Здесь можно приобрести свежие и вкусные деликатесы, которые не найти на прилавках других мурманских магазинов.

Здесь большой выбор чавычи слабосоленой, горячего и холодного копчения. А также белуга, нерка, скумбрия, омуль и окунь, кижуч и белорыбица. И конечно же, наисвежайшая красная икра чавычи. Здесь каждый найдёт угощение на свой вкус, которое станет главным блюдом на семейном столе.

Выставка-продажа «Камчатская рыба» работает с 10 до 18 часов и будет открыта до 17 ноября в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском проспекте, 51.

На правах рекламы.