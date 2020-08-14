Хорошая новость для любителей дальневосточных деликатесов - камчатская рыба снова в Мурманске! Выставка-продажа уже стартовала.

Широкий ассортимент дальневосточной рыбной продукции представлен на традиционной ярмарке «Икра и рыба Камчатская». Здесь представлены свежие и вкусные деликатесы, которые не найти в других магазинах нашего города.

- Мы ходим, покупаем. Я всегда у них покупаю, - делится с нами мурманчанка.

- И не было никогда разочарований?

- Нет. У них плохой никогда не бывает! Дело в том, что они свежую привозят, сразу сделанную. И потом, у нас здесь нет такой рыбы, какую они привозят.

Огромный выбор чавычи слабосоленой, горячего и холодного копчения. А также белуга, нерка, скумбрия, омуль, тунец, кижуч, белорыбица и конечно, наисвежайшая икра чавычи.

- Нравится икра? – интересуемся у очередного покупателя. - А какая у вас любимая рыба?

- А любимая чавыча. Всегда беру. Хожу на ярмарку, всегда беру всё.

- А мне нравится чавыча. Она мягонькая и хорошо очень сделана.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для посетителей до 16 августа. Она работает в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском проспекте, 51.

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