Камчатская рыба снова в Мурманске

Любителям дальневосточных деликатесов и тем, кто их ещё ни разу не пробовал, нужно успеть по 4 октября на выставку–продажу «Осенняя ярмарка».

На традиционной ярмарке «Икра и рыба Камчатская» представлен большой ассортимент дальневосточной рыбной продукции. Эти деликатесы вы не найдёте на прилавках других магазинов нашего города. Но купив их здесь, навсегда влюбитесь в удивительный вкус.

На ярмарке представлен огромный выбор чавычи слабосоленой, горячего и холодного копчения. А также зубатки, белуги и нерки, скумбрии, окуня, омуля, корюшки, тунца, кижуча, кальмара, палтуса, сельди, белорыбицы и конечно, наисвежайшей красной икры чавычи.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» будет работать для мурманчан и жителей области с 30 сентября по 4 октября. Она открыта в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.