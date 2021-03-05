Камчатская рыба снова в Мурманске!

Любителям дальневосточных деликатесов и тем, кто их ещё ни разу не пробовал, нужно успеть по 7 марта на выставку–продажу «Весенний каприз».

На традиционной ярмарке «Икра и рыба Камчатская» представлен огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Это единственное место в городе, где вы найдёте такие деликатесы. Купив их здесь, вы навсегда влюбитесь в удивительный вкус.

- Никаких добавок там нет, а на вкус очень хорошая. И вкусная чавыча. Очень довольна. Обслуживание хорошее, мальчики вежливые всегда. Так что я довольна, - делится своими предпочтениями мурманчанка.

- А я беру чавычу - свою любимую, - сообщает очередная северянка.

- Я в прошлый раз белорыбицу брал и кижуч. Понравилось мне. И икру брал, - рассказывает житель областного центра.

На ярмарке представлен огромный выбор чавычи слабосоленой, горячего и холодного копчения. А также есть зубатка, белуга и нерка, скумбрия, окунь и омуль, корюшка и тунец, кижуч, кальмар, палтус, белорыбица и конечно, наисвежайшая красная икра чавычи.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области с 3 по 7 марта. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.

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