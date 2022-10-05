День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.22 19:30
Камчатские рыбные деликатесы снова в Мурманске!
Ценителям дальневосточных деликатесов стоит поспешить на выставку–продажу «Икра и рыба Камчатская», пока любители морепродуктов не смели весь ассортимент.
Ни для кого не секрет, что морепродукты – предмет гордости северян. Жители региона самые настоящие гурманы и ценители рыбы, поэтому ярмарка «Икра и рыба Камчатская» вновь приехала в столицу Заполярья. Посетителям предлагается огромный выбор дальневосточной рыбной продукции.
Особым спросом у северян пользуется чавыча, белорыбица, палтус и кижуч. Также в ассортименте есть белуга, нерка, омуль, и конечно же свежайшая красная икра, богатая витаминами A, C, D и фолиевой кислотой.
«Икра и рыба Камчатская» работает на «Осенней ярмарке» для северян до 9 октября включительно. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» по адресу: г.Мурманск, проспект Кольский, 51.
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Последние комментарии
Татьяна
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