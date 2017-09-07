Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров

В Мурманской области продолжаются задержания нелегальных охотников на крабов. Согласно статистическим данным, на территории региона практически во всех муниципальных образованиях зарегистрированы подобные преступления. Лидерами по незаконной добычи водных биологических ресурсов являются Кольский, Печенгский, Терский, Кандалакшский районы, а также ЗАТО Александровск.

Недавно были задержаны трое молодых людей из Полярного, которые незаконно выловили камчатского краба на сумму более 370 тысяч рублей. По решению суда горе-рыбакам предстоит возместить ущерб в полном объёме. Кроме того, в Печенгский суд направлено уголовное дело в отношении трёх лиц, также осуществлявших незаконную добычу краба. В результате их преступных действий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 200 тысяч рублей.

- По данной категории преступлений природоохранной прокуратурой только в августе 2017 года направлено более 10 уголовных дел в суды для рассмотрения по существу, - комментирует Алексей Гамаюнов, и.о. Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области. - Количество, как возбужденных уголовных дел данной категории, так и направленных в суд, примерно находится на том же уровне, что и в 2016 году за аналогичный период.