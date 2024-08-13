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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.24 19:30

Камера, мотор! Или необходимые полёты над городом

С высоты птичьего полёта открывается непривычный вид на город, а ещё можно рассмотреть нецелесообразное использование земли или самовольную застройку. Всё это возможно благодаря новым технологиям, которые использует в земельном надзоре.

Камера, мотор! Съёмка идёт, правда, не фильма, а местности. Сотрудники регионального Росреестра изучают территории с помощью специализированного фотоаппарата, встроенного в беспилотный летательный аппарат. Всё делается для того, чтобы собрать сведения для ортофотоплана, который позволит выявить нарушения земельного законодательства или ошибки кадастрового учёта.

Анна Бойко руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «В случае, если есть реестровые ошибки, как правило, кадастровые работы выполнялись давно и были приборы рулетки, не совсем точные. Сегодняшние эти измерения, подготовка ортофотоплана, как раз позволят выявить наличие реестровых ошибок. Опять же, нам своими силами придётся их устранить. Это позволит, самое главное, гражданам сэкономить средства, установить границы земельного участка в соответствии с тем, как они должны быть».

Аэрофотосъёмку используют уже несколько лет, она помогает оперативно и эффективно собрать информацию. Правда, сезон полётов короткий, аппаратура не переносит снега, холода и сильного ветра. А ещё нужна тщательная подготовка. Например, для того, чтобы изучить небольшой участок Кильдинстроя, сотрудники Росреестра получают все необходимые разрешения, в частности, от председателя некоммерческого товарищества, над территорией которого будет проходить полёт.

Татьяна Швейцер, начальник отдела Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области: «Квадрокоптер - это «Геоскан Джемени», в него встроен фотоаппарат и оборудование, необходимые для координирования. Также у нас в этот комплект входит геодезическое оборудование. Вся эта беспилотная система управляется, скажем так, с внешнего управления – ноутбука».

Аэрофотосъемка происходит строго по указанным координатам, на конкретной высоте и с частотой кадров, установленной оператором. К примеру, чтобы выполнить свою работу на 42 гектарах квадрокоптеру понадобилось 19 минут.

Татьяна Швейцер, начальник отдела Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области: «Обследование большой площади для инспекторов и, в целом, для работы - очень хорошая возможность охватить большие территории. Точность фотографирования высокая, на полученных материалах можно рассмотреть всё до мельчайших подробностей: увидеть посадки картофеля, там стоит машина, тут домик».

После полёта, происходит процесс копирования и обработки материалов, согласование со штабом военного округа. На основе фотоснимков будет формироваться ортофотоплан, который будет полезен не только Росреестру, но и жителям местности. По нему можно будет определить, к примеру, нарушение границ собственников земельных участков, или спланировать новую застройку.  

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