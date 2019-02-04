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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.19 19:30

«Камерные ансамбли» - новый сборник вышел в свет

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация нового учебного сборника для учащихся музыкальных школ. В него вошли произведения великих композиторов мировой классической музыки и наших современников из Москвы и Санкт-Петербурга. Автор учебного пособия – молодой педагог из большого ЗАТО.

Благодаря сборнику Анны Гришко «Камерные ансамбли» пополнить репертуар смогли и юные дарования музыкальных школ Териберки, Гаджиево и Колы. Анна надеется, что скоро такие учебники будут во всех школах искусств и библиотеках Заполярья.

Учебное пособие увидело свет благодаря гранту  из областного бюджета. Пока книга отпечатана тиражом в сто экземпляров. Автор - молодой и весьма инициативный, она  преподаватель музыки в  ЗАТО Александровск. Она считает, что это только начало, ведь необходимость в новом прочтении классических произведений для детских камерных ансамблей назрела давно.

«Ещё, когда я преподавала в Санкт-Петербурге, в гимназии имени Ахматовой, я стала автором учебной программы по предмету ансамбль,  - вспоминает Анна Гришко, автор сборника. – В то время я столкнулась с нехваткой учебной литературы, специализированной учебной музыкальной литературы  по детскому камерному ансамблю. У меня возникла такая идея - сделать самой сборник. Тем более, что у меня большие свои нотные переложения, обработки, которые я делала специально для себя ещё в гимназии. Поэтому материал был».

Произведения Рахманинова, Кюи, Гайдна, Баха и других столпов мировой классической музыки в аранжировках сразу нескольких современных музыкантов. Имея опыт педагогической работы, преподаватель и концертмейстер высшей квалификации Анна Гришко уверена, что  её книга ещё не раз докажет свою востребованность. «Мой сборник отличается тем, что он, наверное, единственный, который вышел за последние годы, - говорит Анна Гришко, автор сборника. - Конечно, бывали попытки издания его в Петербурге, но они существенно отличаются от моего сборника. В мой сборник вошли мои переложения, переложения ещё двух авторов и произведения двух молодых композиторов. Это Александр Алейников и Алексей Логунов – представители московской композиторской школы и петербургской композиторской школы».

В музыкальную школу в Гаджиево Анна Гришко приехала вслед за мужем  из Санкт-Петербурга. В городе на Неве она руководила  концертмейстерским отделом Царскосельской гимназии искусств имени Ахматовой. Впервые, как солистка, девушка дебютировала  в 12 лет и сразу с симфоническим оркестром. Талант музыканта оценили и в ЗАТО. «Мы с довольствием пользуемся её профессиональными навыками в работе,  - рассказывает Людмила Тареева, преподаватель фортепианного отделения, заместитель директора Детской школы искусств города Гаджиево, – её новыми идеями, которые она воплотила, по крайней мере, в сборнике «Камерные ансамбли». Сборник имеет своё практическое значение. Достаточно сложно издать новые сборники, так как это сложная процедура. У Анны Александровны это получилось с помощью выигранного гранта».

В планах инициативного педагога новые издания сборника, список произведений которого пополнится другими, не менее интересными произведениями великих композиторов.

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