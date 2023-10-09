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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.23 19:30

Кампания по благоустройству 2023 года завершается, но впереди ещё много необходимых для северян объектов – оперативное совещание в правительстве Мурманской области

В Мурманской области завершается кампания по благоустройству 2023 года. Об этом стало известно в ходе проведения оперативного совещания в правительстве региона.

В Мурманской области завершено благоустройство дворов на территории 86 многоквартирных домов. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис. Также продолжается благоустройство общественных пространств в Североморске, Мончегорске, Мурманске и Заозерске.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В нынешнем сезоне был запланирован большой объём работа по ямочному ремонту проездов к домам. В 18 муниципалитетах эти работы завершены. Средняя техническая готовность 98%».

Также на оперативном совещании Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Печенгский округ. Он посетил объекты, ремонтируемые и создаваемые в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», нацпроектов и реновации ЗАТО. Глава региона, например, осмотрел стройку нового корпуса начальной школы №5 имени героя России Михаила Попова.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Она идёт в рамках реновации ЗАТО. Также в этом году в основном здании школы отремонтирован спортзал по нацпроекту, обновлена рекреационная зона на третьем этаже по программе «Арктическая школа», также отремонтирована школьная столовая в рамках «Арктической школы».

В Заполярном и Никеле губернатор посетил молодёжные пространства «СОПКИ». Побывал на благоустроенной Аллее Славы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я провел встречу с жителями Печенгского округа. Там много вопросов касались темы ЖКХ. Я просил отработать эти обращения и в рамках оперативного совещания доложить, как проблемы решены».

Как прозвучало во время совещания, с 2019 года в Заполярье отремонтировано 87 учреждений культуры, а 55 – получили обновлённую материальную базу. Например, в Мурманске началась реконструкция здания кинотеатра «Родина» и идёт подготовка к строительству здания центра культурного развития в Ленинском округе. Продолжается капитальный ремонт здания Туломского сельского ДК и реконструкция здания первого хибиногорского кинотеатра «Большевик».

Не менее важной остаётся работа по реализации регионального проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ». Первый центр уже создан в Мурманске, ещё два пространства в Полярном и Североморске готовятся к открытию.

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