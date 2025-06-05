Кампания по озеленению Мурманска этим летом станет самой масштабной за последние несколько лет

Общественные пространства Мурманска продолжают украшать цветочными композициями. Озеленительная кампания в этом году затронет 73 общественные территории, на которых высадят 167 тысяч растений.

Дмитрий Сирица, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Это масштабное озеленение, такого ещё не было. Прошлый год показал, что мурманчанам понравилось, когда город в цветах, поэтому будем радовать мурманчан и гостей города и дальше».

Помимо традиционных вазонов используются конструкции для вертикального озеленения. Город преобразят с помощью гвоздик, петуний, маргариток, впервые 4 локации будут украшены тюльпанами. Все сорта адаптированы к условиям Крайнего Севера.

Дмитрий Сирица, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Наши специалисты вместе с подрядчиками подбирают растения для нашего климата - для зоны рискованного земледелия. Эти цветы показали себя хорошо в предыдущие годы».

Так, летнее настроение в парке «Кольский» начали создавать с центральной клумбы. Бархатцы и цинерарии аккуратно высаживают в шахматном порядке.

Территория парка - успешный пример реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году мурманчане также могут выбрать для благоустройства один из объектов – улицу Воровского или площадь перед ДЦ «Меридиан».

Егор Банишевский, руководитель волонтёрского штаба ФКГС: «В Мурманске, как и в Мурманской области, продолжается голосование в рамках ФКГС».

Напомним, отдать свой голос можно до 12 июня онлайн на госуслугах или с помощью волонтёров.