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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.24 20:30

Кампания выборов Президента России задала информационный тон всей уходящей недели

Северяне выбирают президента. Одним из первых утром в пятницу проголосовал глава региона Андрей Чибис. На избирательный участок он пришёл вместе с супругой.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

Северяне выбирают президента. Одним из первых утром в пятницу проголосовал глава региона Андрей Чибис. На избирательный участок он пришёл вместе с супругой.

Как правило, явка на президентских выборах всегда выше, чем на муниципальных. К тому же в этом году голосование продлиться целых три дня. Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у горожан, что лично для них служит мотивом – гражданская ответственность, призывы кандидатов прийти к урнам или шанс выиграть в викторине ценный приз.

В Мурманске открылся Штаб общественного наблюдения за президентскими выборами. Чем-то это напоминает центр управления полётами - видеотрансляция сюда поступает со всех избирательных участков региона.

Монитор во всю стену и противодронные ружья - на «Северной» котельной в Мурманске с участием губернатора торжественно открыли новый диспетчерский пульт, с помощью которого следят не за выборами, а за теплоснабжением северных городов и посёлков. Открытие диспетчерского пульта состоялось накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства. В этом году мы отмечаем этот профессиональный праздник 17 марта, так что спешите поздравить тех, кто следит за чистотой и уютом в наших домах.

Мусульмане отмечают Рамадана – это месяц обязательного поста и один из пяти столпов Ислама. Представители мусульманской общины ЗАТО Александровск поздравили верующих.

В рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Мурманск приехали иностранные делегаты. После финала Всемирного фестиваля молодёжи стартовала региональная программа, в рамках которой две тысячи представителей иностранной молодёжи из 147 стран посетят более 30 городов России. Для региональной программы разработаны пять тематических маршрутов. Мурманск участвует в маршруте «Жить и работать в России», на котором ребята познакомятся с промышленными достижениями, историческими достопримечательностями и ключевыми символами Кольского Заполярья.

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В областном центре установлен и задержан «похититель игрушек». Мужчина вошёл в магазин и стал рассматривать товары на полках. Выбрав подходящий момент, когда за его действиями никто не наблюдает, он схватил с полки дорогостоящую куклу и покинул торговый зал без оплаты товара. В отделе полиции мужчина пояснил, что мысль о хищении первой куклы у него возникла спонтанно. Игрушку он продал и деньги потратил на приобретение алкогольной продукции. Вскоре злоумышленник решился на повторную кражу, но уже на территории другого торгового центра. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

12 марта 1879 года указом императора Александра II был создан тюремный департамент, который в последующем стал основой для развития единой системы исполнения наказания. На базе Кольского ДК силовая структура отметила свой юбилей.

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В Уфе завершились соревнования по зимнему плаванию, участие в которых приняли спортсмены из Заполярья. Северяне привезли 43 медали. Первыми увидела награды съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В Мурманском Легкоатлетическом манеже впервые проходит первенство России по универсальному бою. В соревнованиях участвуют юноши и девушки 12-13 и 14-15 лет.

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