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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.24 19:30

Канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки – покупаем на «Норвежской выставке»

В России по всем регионам проходят распродажи ушедших норвежских брендов. Не исключением стал и наш регион. В Мурманске до 18 февраля включительно работает выставка верхней одежды от компании «Орсо Групп».

Это финальная недельная распродажа, на которой представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок её ассортимент стремительно сузился. Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули рынок нашей страны. Но остатки товара можно с выгодой для себя приобрести на «Норвежской выставке».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, в связи с этим очень многие магазины и компании покинули российский рынок, полностью закрылись. Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток у магазинов и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70% На распродаже представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. И всё это сейчас в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Флагманская модель - это норвежская «Аляска» от фирмы «Бъёрн Ларсен». Её преимущество в том, что она выполнена полностью из высокотехнологичных материалов. Сверху идёт мембрана трёхслойная. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри наполнитель биопух «DuPont Sorona». Это полностью аналог натурального пуха, но у него есть большое преимущество - его можно стирать, он не сбивается и не скатывается после стирки. Такие модели выдерживают температуру до минус 45, 50 градусов. Куртки полностью идут на климат-контроле - в помещении в них не жарко, а на улице не холодно. По окантовке капюшона используется северный енот».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Она мне нравится - тёплая, хорошая, хожу в ней в одной футболке. Вообще, вещь хорошая, удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и всё остальное».

До 18 февраля включительно с 10 до 20 часов вечера норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске по адресам: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», нижний этаж); проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж, остановка «Улица Магомета Гаджиева») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары).

 

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