Канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки – покупаем на «Норвежской выставке»
Это финальная недельная распродажа, на которой представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов.
Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок её ассортимент стремительно сузился. Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули рынок нашей страны. Но остатки товара можно с выгодой для себя приобрести на «Норвежской выставке».
Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, в связи с этим очень многие магазины и компании покинули российский рынок, полностью закрылись. Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток у магазинов и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70% На распродаже представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. И всё это сейчас в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».
Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Флагманская модель - это норвежская «Аляска» от фирмы «Бъёрн Ларсен». Её преимущество в том, что она выполнена полностью из высокотехнологичных материалов. Сверху идёт мембрана трёхслойная. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри наполнитель биопух «DuPont Sorona». Это полностью аналог натурального пуха, но у него есть большое преимущество - его можно стирать, он не сбивается и не скатывается после стирки. Такие модели выдерживают температуру до минус 45, 50 градусов. Куртки полностью идут на климат-контроле - в помещении в них не жарко, а на улице не холодно. По окантовке капюшона используется северный енот».
Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Она мне нравится - тёплая, хорошая, хожу в ней в одной футболке. Вообще, вещь хорошая, удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и всё остальное».
До 18 февраля включительно с 10 до 20 часов вечера норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске по адресам: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», нижний этаж); проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж, остановка «Улица Магомета Гаджиева») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары).
На правах рекламы.