Канализация, с которой не может справиться управляющая компания

Жители Ленинского округа уже не первый сезон страдают из-за аварий на одном из участков канализации.

На пересечении улиц Инженерной и Аскольдовцев мурманчане уже привыкли прокладывать свой путь по размытой дороге и ручьям с нечистотами из канализации. Неоднократно местные жители обращались к коммунальщикам, но каждый раз получали отказ. Службы ссылались на то, что решение проблемы не входит в их компетенцию. Люди потеряли надежду и помощи уже не ждут.

- Я позвонила им, они сказали, что у них нет возможности. Я говорю, течёт грязь каждый день, а они говорят, что это не в их компетенции, - говорит Галина Корепина, горожанка.