День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.18 19:30
Канализация, с которой не может справиться управляющая компания
Жители Ленинского округа уже не первый сезон страдают из-за аварий на одном из участков канализации.
На пересечении улиц Инженерной и Аскольдовцев мурманчане уже привыкли прокладывать свой путь по размытой дороге и ручьям с нечистотами из канализации. Неоднократно местные жители обращались к коммунальщикам, но каждый раз получали отказ. Службы ссылались на то, что решение проблемы не входит в их компетенцию. Люди потеряли надежду и помощи уже не ждут.
- Я позвонила им, они сказали, что у них нет возможности. Я говорю, течёт грязь каждый день, а они говорят, что это не в их компетенции, - говорит Галина Корепина, горожанка.
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Последние комментарии
Помор-поморыч
28.02.18 07:28
Это не пощёчина, а жужжание мух. Всё притянуто за уши: сплошные оговорки, предположения, рассуждения. А фактов нет. Это не расследование, а болтовня.
Ирина
27.02.18 23:40
Хлёсткая пощёчина Баталову от МВК. Есть желающие ещё пророчить отставку губернатору Мурманской области?
Jollo
27.02.18 22:28
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