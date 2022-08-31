Кандалакша: древняя жемчужина Белого моря

Кандалакша - жемчужина Белого моря и южные ворота Кольского края. Город на самом юге региона и один из самых древних населённых пунктов в этой местности. Сюда, на побережье Белого моря, стекаются туристы со всей России. Едут сюда летом, чтобы насладиться уникальными видами северной природы, и зимой, чтобы покататься на горных лыжах и снегоходах. Каждый найдёт здесь себе развлечение по интересам.

В этом году у города – юбилей. Вот уже 505 лет на побережье Белого моря стоит и процветает красавица-Кандалакша. Хоть масштабы и изменились, муниципалитет вырос и окреп, но, как и раньше, здесь встречают рыбацкие суда, развивают промышленность и хранят красоты, которыми этот край щедро одарила северная природа.

Ярослав Шалагин, глава администрации муниципального образования Кандалакшский район: «Кандалакша - это крутое место для туризма, которое, я думаю, развивается и уже привлекательно для людей. Сюда едут. Очень, наверное, характеризующий наш город момент – это, когда в других муниципалитетах идёт отток населения, люди, которые работают в торговле, говорят, что падает выручка в магазинах, а в Кандалакше в летний период она возрастает. Потому что люди, в том числе и с Кольского полуострова, съезжаются к нам. Кандалакша является южными воротами в Мурманскую область. И, конечно же, по сухопутной границе невозможно нас обогнуть. Человек всегда проезжает мимо Кандалакши. Особенно туристы, которые путешествуют самостоятельно. Они всё равно стараются какие-то места посмотреть. Безусловно мы большое внимание сейчас уделяем благоустройству города, чтобы людям было куда сходить, что посмотреть в периоды, когда они находятся здесь. Но основной, конечно, наш ключевой козырь - это природа. Ради этой природы люди сюда и едут. Они занимаются сплавами по рекам, рыбалкой, зимой - снегоходы, лыжи, горные лыжи в том числе».

Впервые в документах Кандалакша как населённый пункт упоминается в 1517 году в грамотах Великого князя Василия третьего. Однако первые люди в этих краях жили ещё задолго до этого. Об этом свидетельствуют многие документы, а также археологические находки, сделанные в окрестностях Кандалакши.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «Кандалакша являлась временным местом рыбаков, где ловили рыбу, если говорить про IX век. А начиная с XI века - уже поселение Кандалакша. Если говорить про археологическую историю, то в районе нашей реки Нива, в районе бассейна реки Нива, учёными-археологами было найдено 36 стоянок древних людей. Это огромное количество. И, соответственно, вблизи от Кандалакши находится памятник археологии - лабиринт Вавилон».

Лабиринт Вавилон - один из самых загадочных памятников археологии. Таинственные спирали, выложенные крупными камнями на ровной поляне среди деревьев на небольшом острове в Кандалакшском заливе Белого моря, соединённом с материком узкой травянистой косой, привлекают иностранцев и туристов со всей России.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «Изначально было 10 лабиринтов найдено. Но сохранилось только три. Три в Мурманской области. Это Кандалакшский лабиринт, который находится недалеко от Кандалакши в районе тони Малая Питкуль. Второй лабиринт находится на острове недалеко от Умбы, на острове Анин Крест. И самый большой лабиринт - в устье реки Поной. Если говорить про наш лабиринт, то впервые он был исследован учёным археологом Ниной Николаевной Гориной. Она являлась руководителем Кольской научной экспедиции. Произведены были исследования, если не ошибаюсь, в 1949 году. Было сделано описание, делали шурфы, проверяли, есть ли какой-то культурный слой под лабиринтом, под этими каменными спиралями».

Уже на подходе, глядя на старые высокие сосны, начинаешь чувствовать дыхание древности. Когда-то, более 4 тысяч лет назад на этом островке собирались первые жители этих мест. Для чего, достоверно сказать учёные не могут. Предназначение Вавилона до сих пор не разгадано. Каменный лабиринт всё ещё ждёт того, кто сможет проникнуть в его тайны, приподнять завесу неизвестности с древних, овеянных сказаниями, времён.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «Выделяют в основном три версии, для чего их использовали эти лабиринты. Первая версия говорит о том, что их использовали в практическом значении. Как ловушки для ловли рыбы. И, возможно, на приливе эти лабиринты заполнялись водой. А на отливе древний человек мог собирать придонные породы рыбы. Такая теория есть. Вторая версии говорит, что их использовали в каких-то танцах, развлечениях. Соответственно, по этим спиралям. Есть даже легенды, где говорится, что по этим спиралям гуляют ночные феи. И третья версия, к которой склоняется большинство всех учёных, не только в России, но и на Северо-Западе, что здесь проводились какие-то культурные или религиозные обряды. Это сакральное место, где делались, возможно, жертвоприношения. Ну, или также говорят ещё, что этот лабиринт - он очень похож на срез яблока. И по этим спиралям, возможно, происходило, если по ним прогуляться, то, возможно, запутывались души умерших, чтобы уйти в иной мир. Соответственно, это как связь с потусторонним миром. Вот такие разные версии существуют, но каждая версия имеет право на существование. Однозначного ответа до сих пор нет: кто выстроил, для чего. Это загадка».

Сегодня лабиринт Вавилон - археологический памятник и находится под охраной государства. А ещё это одна из самых востребованных туристических достопримечательностей в Кандалакшском районе. Летом здесь в любой день недели можно встретить группы отдыхающих и одиночных гуляющих. И это несмотря на то, что идти сюда от Кандалакши довольно долго и не всегда легко. Зато виды по пути открываются восхитительные.

Вдоль экотропы до Вавилона установлено множество информационных стендов. Они рассказывают о природе Кандалакшского района, а также об истории этих мест. Например, по пути любознательный турист обязательно наткнётся на старые каменные навалы. Предназначение их пока тоже достоверно не установили. Одни считают, что эти штабели дикого камня собирали заключенные Соловецкого монастыря для будущей стройки в Кандалакше. Да так и не успели всё вывезти. Другие уверены, что это следы деятельности древних людей и использовались для каких-то ритуалов. Впрочем, места пребывания древних людей в окрестностях лабиринта действительно были.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «Недалеко от нашего лабиринта Вавилон учёные нашли стоянки древних людей эпохи раннего металла. И стоянки там площадью более 400 метров».

Место, откуда начинается пешая тропа к Вавилону - тоже историческое. Называется оно Монастырский Наволок и по праву считается самой красивой и самобытной частью Кандалакши. Здесь вдоль берега выстроились частные домики. А на месте, где река Нива впадает в залив Белого моря, есть даже свой собственный пляж. Сотни лет назад здесь на сопке стоял монастырь, при котором обитало несколько сотен крестьян. Местной обители принадлежали тони, покосы, леса и даже некоторые реки.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «Оттуда и началась история нашего поселения Кандалакша. Устье реки Нива и Монастырский Наволок называется неспроста. Потому что там, как раз в середине XVI века был построен мужской монастырь Пресвятой Пречистенской Богородицы. Монастырские угодья были очень большие. Они простирались от Ковдозера до Мурмана. И монахи занимались чем: в основном у них была рыбная ловля, солеварение и заготовка леса. Соответственно, этот монастырь просуществовал там почти 200 лет. Временем основания монастыря считается 1548 год, а простоял он до 1742 года. По большей части, конечно, занимались солеварением. У них было пять варниц в монастыре, соответственно, располагались они на морском берегу».

Уже в XVII веке Беломорскую соль с рынка вытеснила «пермянка», которая была дешевле, а производилась в больших объёмах. Доходы падали. Монастырь был вынужден упразднить солеварни, а в 1742 году он был и вовсе закрыт «по скудости и неумению братии и служителей». Над местом обители сейчас возвышается поклонный крест. Здесь же расположено старинное поморское кладбище. А рядом похоронены и партизаны, погибшие во время интервенции на Русском Севере.

Да, история Кандалакши богата на события. Статус города рабочий посёлок получил только в 1938 году. А через 3 года грянула Великая Отечественная война. И этим страницам истории жемчужины Белого моря тоже стоит уделить особое внимание. Кандалакшскому направлению в планах гитлеровских войск уделялось не меньшее внимание, чем мурманскому.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «Когда фашистская Германия планировала наступление на Кольский полуостров, было два направления: северное направление - мурманское и южное направление - кандалакшское. Бои на Мурманском направлении, именно сухопутная операция, начались 29 июня 1941 года. А сухопутная операция войск 36 армейского корпуса - на кандалакшском направлении началась 1 июля 1941 года. Если говорить про наше направление, получается так, что по захвату Кольского полуострова у нас было самое короткое расстояние от границы с Финляндией до Белого моря. Соответственно, город Кандалакшу планировали взять к 15 июля».

После быстрого взятия Кандалакши Вермахт собирался вдоль железной дороги вести наступление на Мурманск, чтобы окружить столицу Заполярья и отрезать её от сухопутного сообщения с Большой землёй. Планам немецких войск, как и на мурманском направлении, было не суждено сбыться.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «В конце сентября 1941 года части Советской армии остановили немецкие войска на рубеже, который получил у нас условное название «Верман». Он включает в себя озеро Верхний Верман, реку Средний Верман, озеро Средний Верман, реку Нижний Верман и озеро Толванд. Получается, что враг не дошёл буквально 90 километров до Кандалакши. Фронт после этого встал на три года. В первые же дни войны наш город стал прифронтовым».

Остановить работу железной дороги, а уж тем более провести наступление на Мурманск с юга у войск фашистской Германии не получилось. Начались авианалёты на железнодорожное полотно. Как сообщали участники тех событий, за день самолёты Люфтваффе могли предпринять по 5-6 атак с интервалом от 40 минут до 2 часов. Противостояли им наши героические соколы, силы которых базировались на аэродроме вблизи Кандалакши. Воздушные сражения здесь разворачивались отчаянные. Сейчас об этих страницах истории напоминают мемориалы в память о погибших лётчиках в стороне от алакурттинской автодороги. А ещё танк Т-34 в самом центре города. Он был установлен в память о танкистах самой первой танковой дивизии, которая обороняла Кандалакшу с самого начала войны. На таком танке герой Советского Союза старший сержант Александр Борисов 3 июля 1941 года сорвал наступление немцев в районе реки Куолайоки, а затем 6 июля уничтожил множество живой силы врага. Танк в том бою получил 7 прямых попаданий, не мог двигаться, погиб весь экипаж, а тяжело раненный Борисов продолжал вести огонь из орудия вплоть до эвакуации боевой машины с поля боя. Сам старший сержант вскоре умер от ран.

Да, история города разносторонняя. Но, как мы говорили, главное богатство Кандалакши, которое и делает её жемчужиной Белого моря, природа.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «Можно посетить в шаговой доступности гору Крестовую. Высота её, если не ошибаюсь, чуть больше 300 метров над уровнем моря. Соответственно, в шаговой доступности, в течении часа можно подняться, перед вами откроется шикарный вид на акваторию, на Кандалакшский залив. И, соответственно, вы увидите Кандалакшу полностью. И на вершине этой горы установлен крест, он установлен в 2006 году. Он высотой больше 5 метров и весит, если не ошибаюсь, 170 килограмм. Также можно пройтись по экотропам. У нас их несколько. Одна тропа называется Кандалакшский берег. Как раз начинается с Монастырского Наволока и ведёт к лабиринту Вавилон. Вторая экотропа находится в посёлке Лувеньга. Тоже недалеко, буквально в 20 километрах, но тоже можно пройтись по ней прогуляться по Кандалакшскому берегу. Также у нас очень популярное место - это гора Волостная. Она чуть выше горы Крестовой, но, что интересно, когда на неё поднимаешься, а там подниматься буквально 40 минут, на вершине горы видишь горное озеро. И рядом с этим горным озером стоит туристический домик».

А ещё с окрестных гор и обзорных площадок открывается вид на острова Кандалакшского залива. Многие из них входят в состав Кандалакшского государственного заповедника. Это территория, где гнездятся более 250 видов птиц, а в акватории заповедника можно встретить различных ластоногих. Всего в состав Кандалакшского заповедника входят более 370 островов общей площадью более семисот пяти квадратных километров. Создан был Кандалакшский заповедник в 1932 году для охраны гаги - крупной северной морской утки. Её пух - отличный естественный утеплитель, из-за чего часто использовался в пуховиках полярников. Россия несколько веков была крупнейшим поставщиком этого материала. А собирался он из гнёзд, которые гаги им выстилают. Нередко во время добычи пуха, собирали и яйца, а иногда убивали и самих птиц. В результате их популяция начала сокращаться. Чтобы гаги не исчезли совсем решено было выделить часть островов Белого моря для их охраны. Сейчас популяция гаги в заповеднике насчитывает несколько тысяч особей.

Богаты заповедные острова и растительностью. Здесь произрастает около 30 краснокнижных растений. Свободного доступа на особо охраняемые природные территории, конечно, нет. Все посещения этих мест туристами необходимо согласовывать с администрацией заповедника. В сопровождении гида, например, можно прогуляться по экотропе «Лувеньгский берег» протяженностью 3 километра. Пройти это расстояние можно приблизительно за 2-3 часа. По пути вам расскажут о флоре и фауне этих мест, а со смотровой площадки можно будет понаблюдать за птицами в их естественной среде обитания.

Но лучше всего начинать знакомство с городом на берегу Белого моря и его окрестностями с посещения музея истории Кандалакши. Для жителей и гостей города работают несколько экспозиций, рассказывающих о поморской истории населенного пункта и о его жизни в годы Великой Отечественной войны. Некоторые экспонаты, которые можно увидеть в залах, раньше хранились в семьях коренных жителей, а затем были переданы в музей. Здесь можно подробно узнать не только о вехах развития древнего поморского поселения, но и о его достопримечательностях. Сотрудники подскажут, что посмотреть, а по предварительной договоренности могут и экскурсию организовать для тургруппы.

Анна Горячева, методист музея истории города Кандалакши: «У нас действуют на данный момент три постоянные экспозиции. В этом зале, в котором мы на данный момент находимся, у нас экспозиция «Промысел и быт поморов». Показана история нашего поселения Кандалакша. От археологических раскопок, до строительства Мурманской железной дороги и строительства морского торгового порта. А второй зал - военная история. История кандалакшского направления в годы Великой Отечественной войны. Также у нас есть одна небольшая экспозиция, открылась она несколько лет назад, она посвящена нашим ветеранам, участникам локальных войн и военных конфликтов. Она так и называется «Неутихающая боль». Планируем открыть новую экспозицию. Она будет посвящена нашим предприятиям города, которые работали в советский период и в настоящее время продолжают работать в нашем городе».

За долгую историю Кандалакша эволюционировала из поморского посёлка в город, в котором на сегодняшний день проживает почти 30 тысяч человек. Здесь работают промышленные предприятия, порт, железная дорога и гидроэлектростанция. Но перспективы развития руководители города видят всё же в природном, экологическом туризме. На него возлагают немалые надежды и его пытаются развивать, обновляя и достраивая инфраструктуру города и района.

Михаил Павлов, депутат Мурманской областной Думы: «У нас есть ряд основных предприятий. Исторически так сложилось, что они здесь были в какое-то время построены, организованы. Это морской торговый порт, это Кандалакшский алюминиевый завод, это крупнейший, после Мурманска, узел железнодорожный, это гидроэлектростанции, которые на наших реках несколько каскадов стоят. Но сегодня, к сожалению, ещё несколько предприятий, которые составляли базу экономическую нашего города, были закрыты в 2000-е годы. Новые смыслы находятся именно в этот период. И новые точки роста. И это как раз та самая природа, про которую я сказал. 500 лет она как была, так она и есть. Она осталась. И сегодня именно она является экономическим драйвером для нашего развития. Главное её сохранять, вписывать в неё ту самую туристическую инфраструктуру, которой здесь не хватало. Потому что, когда мы говорили о том, как в Кандалакше красиво, как здорово, мы говорили правду. Но мы, опять же, не могли ничего предложить для размещения наших гостей, для организации их времяпрепровождения. За последние пять лет эти точки появились. У нас каждый год появляются новые места размещения. Новые мини-отели, туристические базы, точки общественного питания. Сегодня это главная сфера, которую мы поддерживаем вместе с правительством региона».

И город действительно преображается. За последние годы в порядок привели центр Кандалакши, реконструировали главную площадь. Там сейчас проводятся праздники и народные гуляния. Неподалёку от боевой тридцатьчетвёрки в августе 2021 года появился памятник просветителю саамов преподобному Феодориту Кольскому. Он дал письменность лопарям, строил на Кольской земле монастыри и храмы. Он же, к слову, основал и обитель на Монастырском наволоке в Кандалакше в 1548 году. И даже возглавлял её вплоть до 1550 года. Изменяются в лучшую сторону и другие улицы города.

Михаил Павлов, депутат Мурманской областной Думы: «Надо понимать, что Кандалакша - один из старых городов Мурманской области. Со старым жилфондом, старыми улицами. Много аварийного жилья было. Мы расселили целые улицы. В том числе и центральную Первомайскую улицу. На ней самой, рядом с которой две улицы Пролетарская и Комсомольская, они сплошь состояли из аварийных домов. Всё это было в центре города. Мы практически все эти дома расселили. Сейчас расселяем последний дом. Снесли один из них на днях, ещё один будет снесён. И это место уже по-новому дышит. Конечно, эта работа ведётся. Нам нужно догонять наших соседей, те города, которые были построены, заложены в 40-х и 50-х годах. Я думаю, у нас это получается. Те, кто к нам приезжают, каждый год эти изменения видят».

Также в городе стали появляться места, где могут проводить досуг жители и гости города. Несмотря на то, что у Кандалакши есть выход к заливу, а на территории муниципалитета протекает река Нива, раньше здесь не было достойного променада. Теперь же две набережных. Речная уже полностью готова. Здесь, на берегу реки, стоят детские площадки, скамейки, есть оборудованная прогулочная зона. Построили этот объект в 2021 году при поддержке губернатора Мурманской области. С тех пор здесь всегда многолюдно. Комфорт и уют этого места оценили и жители города, и его гости.

Галина Валетова, жительница Кандалакши: «Преображается, очень преображается. Обновлений много, стало намного чище в городе, очень. Приезжать сюда очень радостно теперь. Дома красивые, стены расписаны. Очень хорошо».

Анна Гриценко, бывшая жительница Кандалакши: «Кандалакша, как по мне, расцветает. Я здесь уже не живу. Я возвращаюсь сюда раз в год. И мне кажется, что она становится лучше. Тут происходит много всего интересного. Всё реставрируется. Появляется много новых очень интересных мест. Мне кажется, как-то она процветает, скажем так».

Мария Сорокина, жительница Кандалакши: «Я приехала сюда 13 лет назад, полюбила север всей душой. Очень нравится природа северная, очень нравится, как сейчас меняется город. Раскрашивают дома, делают площадки. Город преображается, это здорово».

А вот вторая набережная - морская, будет готова совсем скоро. Гулять там можно уже сегодня, но работы в некоторых местах ещё идут. Объект облагораживают и, что называется, доводят до ума. Расположен этот променад на побережье Кандалакшского залива. Это главный подарок городу на его 505-летие от властей. Здесь открываются чудесные виды на залив, часто вдалеке можно заметить и тюленей. Именно поэтому, помимо велодорожек, спортивной зоны и детской площадки, на втором этапе работ планируется построить наблюдательную вышку и установить бинокли, в которые можно будет наблюдать за ластоногими и за птицами, которых очень много в акватории залива.

Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района: «Основной объект, над которым сейчас активно работаем, это морская набережная. Она уже на сегодняшний день привлекает жителей всего города. Она уже в части набережной выглядит достаточно закончено, хотя там ещё требуется много чего сделать. Безусловно, это ряд скверов, которые мы благоустраиваем по территории города. Появятся три площадки: две детские, одна спортивная, скейтпарк, который мы установим на речной набережной. Расширим. Там несколько элементов есть. Это будет большая площадка, которая появится на речной набережной».

Развивается и спортивная жизнь города. Помимо зимних видов: снегоходного, лыжного или горнолыжного спорта, есть и летние. В тёплое время суток горожане выходят на площадки для воркаута, занимаются мотокроссом или просто катаются на велосипедах и бегают на природе. Для этого, кстати, не обязательно уезжать куда-то за город. Достаточно перейти через Ниву по вантовому мосту. Здесь, посреди огромных сосен и елей, проложены грунтовые дорожки. Настоящий лес, но в городской черте. А с подвесного моста удобно наблюдать за рекой. В этом году на нём появилась ещё и иллюминация.

Учитывая, что Кандалакша, всё же приморский город, развиваются тут и водные виды спорта. На территории города есть свой яхтклуб. Жители занимаются парусным спортом, каякингом, виндсёрфингом, а теперь ещё и модным сегодня сапбордингом. Во время праздников здесь проходят масштабные соревнования среди спортсменов со всей Мурманской области и других регионов страны.

Сейчас в Кандалакше идёт большая работа по дальнейшему развитию инфраструктуры и жилой, и туристической. Сюда заходит частный бизнес, рассчитывающий получить свою долю прибыли от турпотока. Это и владельцы общепита, и производство сувениров, и даже рыбной продукции. Особенно отмечают рост предложений на рынке индивидуального жилищного строительства. Когда вокруг такая шикарная природа, хочется обзавестись своим частным домом. Переехать из многоэтажки туда, где можно каждое утро наслаждаться пением птиц и шелестом деревьев. Понимает это и частный бизнес. С прицелом на востребованность частных домохозяйств в Кандалакшу начали приходить предприниматели, предлагающие свои услуги по строительству современных уютных и теплых домов.

Михаил Павлов, депутат Мурманской областной Думы: «Наша задача, как я уже сказал, это туризм. И всё, что связано с малым и средним бизнесом, малым домостроением. У нас сегодня поддержаны, в том числе правительством Мурманской области, два проекта по сборке быстровозводимых конструкций, домокомплектов. Это всё здесь делается, на территории Кандалакши. И «АрктикКабин», компания, она уже становится нашей визитной карточкой. Потому что её продукция используется и в туристической сфере, можно уже в нескольких точках увидеть туристические объекты, построенные на этой базе. Это дома с панорамным остеклением, такого скандинавского типа. Так и в жилищном домостроении. Тем более, что сегодня при поддержке этой отрасли со стороны правительства Мурманской областной Думы. Вот буквально несколько месяцев назад был принят закон об этой поддержке. Полтора миллиарда выделено на развитие отрасли индивидуального жилищного строительства на ближайшие три года. Мы в эту программу вписываемся».

Интересные перспективы перед Кандалакшей открывает и приход на эту землю крупного производителя косметики. Фирма заинтересована открыть здесь производство компонентов для своих изделий. А это новые рабочие места, специалисты и дальнейшее развитие города.

Михаил Павлов, депутат Мурманской областной Думы: «Компания «Леврана», которая в этом году начинает уже высаживать растения для производства косметических средств, которые будут продаваться во всей России. Используются поля совхозные, которые давно были заброшены под Кандалакшей, в Лувеньге. Тоже такой очень хороший проект. Буквально в прошлом году мы с компанией встретились, с руководством компании, так случилось, что её руководитель - уроженец Кандалакши. И человек решил поддержать свой родной город и прийти сюда со своим проектом. Мы договорились о совместном сотрудничестве, сегодня уже эта работа начинается».

В своё 505-летие красавица Кандалакша вошла городом полным конструктивной энергии, желанием расти, развиваться и процветать. Но не забыла и про годы своей истории, которую бережно хранит и которой сегодня гордится. Все эти черты «характера» жемчужины Белого моря привлекают туристов со всей России. Каждый на просторах этого древнего поморского города и зимой, и летом может найти что-то своё. Ищущий уединения - уникальную природу и огромные безлюдные пространства с красивейшими видами. А желающий путешествовать с комфортом - развивающуюся туристическую инфраструктуру с сопровождением и поддержкой. И кто знает, быть может, именно перед вами Кандалакша раскроет свои самые сокровенные тайны.