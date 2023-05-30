Кандалакша меняется

Традиционно самая горячая пора в сфере благоустройства города наступает в летний период. Сегодня в Кандалакше строительная техника работает на многих улицах города - идёт ремонт участка на улице Питео. Район густонаселенный рядом находятся детские сады и школы.

Ярослав Шалагин, глава администрации муниципального образования Кандалакшский район: «Мы стараемся выполнять работы комплексно – ремонт дорог вместе с тротуарами, поэтому улица будет целиком обновлена. Сейчас ведутся работы по демонтажу поребриков, а также старых тротуаров. Идёт монтаж новых поребриков. В дальнейшем здесь будет снят асфальт и полностью заменено дорожное покрытие».

Стоит задача перед специалистами - отремонтировать все прилегающие территории. Обновления коснуться и расположенной рядом школы №19.

Ярослав Шалагин, глава администрации муниципального образования Кандалакшский район: «Подрядчик приступил к выполнению работ в начале апреля. Достаточно большой фронт работ был проделан за этот короткий промежуток времени. Впереди достаточно много работы и задача такая, что к 1 сентября, когда дети пойдут школу, все объекты были сданы».

Стоимость работ составляет 118 млн рублей, включая фасад. В первом корпусе здания ремонт уже сделан.

Ирина Кипцевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе основной общеобразовательной школы №19 муниципального образования Кандалакшский район: «Наша школа - это здание основной школы. Она была построена в 1968 году, ей очень много лет. И когда было очень много детей в школах, когда учились в две смены, то было принято решение детей начальной школы немного освободить от нагрузки основной школы, от коммуникативной нагрузки старших школьников».

Во втором корпусе, где сейчас идёт ремонт, расположен физкультурный зал. Основное здание заметно преобразилось – специалисты обновили классы, закупил мебель, отремонтировали санузлы, фойе. Также здесь будут размещены новые пространства. Всего в школе учатся около шестисот детей.

Ирина Кипцевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе основной общеобразовательной школы №19 муниципального образования Кандалакшский район: «Мы находимся в рекреации, где мы планируем разместить «Точки Роста».

В планах обустроить зону для шахмат, также рядом находятся кабинеты математики и информатики, где будут запущены аддитивные технологии. Дизайн-проект школы впечатляет.

Возвращаясь к теме ремонта дорог. Мы побывали на улице Горького. Как отменил глава администрации Ярослав Шалагин, это давняя мечта всех кандалакшан, чтобы грунтовый проезд в центре города был заасфальтирован.

Ярослав Шалагин, глава администрации муниципального образования Кандалакшский район: «Проект был разбит на три этапа. Здесь вынос сетей. Электрические сети уже вынесли, сейчас выносят сети тепловые. Потом уже приступят непосредственно к формированию тела дороги и к укладке асфальта».

Стоимость работ 70 млн рублей. Связано это с тем, что на этом месте делают не только дорогу, но и вынос инженерных сетей, оборудуют подъездные пути к домам. Ремонт на объекте ведётся уже длительное время. Но завершат его этим летом, отмечают в администрации.

Следующий в нашем маршруте - микрорайон Нива-3. Раньше в этом здании был детский сад, а после капительного ремонта откроют молодёжное пространство. Это будет первое учреждение молодёжной политики в муниципалитете, которое полностью соответствует современным стандартам.

Сергей Михеев, директор Молодёжного центра «Гармония»: «Здесь будет несколько пространств, несколько интересных интерактивных. Здесь обретёт свой дом наша медиашкола, будет большое пространство креатива, с различными сценариями поведения с хромакеем, с выставленным светом. Обновится материально-техническая база, оснастим фотоаппаратами, видеокамерами».

В здании создадут всю инфраструктуру для клуба людей с ограниченными возможностями здоровья. Откроют на площадке и комнаты для творчества и мастер-классов. Уже в сентябре ребята смогут посетить новое пространство.