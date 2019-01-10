Кандалакшане встретили Рождество в проруби

Пока в Заполярье крепчают морозы, северяне активно окунаются в северные проруби. Поклонники ледяного плавания из Кандалакши поделились видео, где они, невзирая на холод, встретили Рождество в воде.

Зимние ныряльщики считают, что для купаний в холодной воде важен правильный психологический настрой и хорошее настроение.

Несмотря весёлый настрой любителей зимних заплывов из Кандалакши, необходимо понимать, что сейчас в Мурманской области наблюдается ухудшение погоды, поэтому осторожными нужно быть не только фанатам проруби, но и обычным гражданам.

Из-за низких температур в Кандалакшском районе и Мончегорске отменены занятия для учеников младших классов. В столице Заполярья учащиеся занимаются в обычном режиме. Эксперты рекомендуют в эти дни всем одеваться теплее, избегать обморожения и меньше находиться на улице.