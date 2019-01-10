80-летние россияне станут ещё богаче!Вместе встретим первый рассвет 2019 года в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.19 19:30

Кандалакшане встретили Рождество в проруби

Пока в Заполярье крепчают морозы, северяне активно окунаются в северные проруби. Поклонники ледяного плавания из Кандалакши поделились видео, где они, невзирая на холод, встретили Рождество в воде.

Зимние ныряльщики считают, что для купаний в холодной воде важен правильный психологический настрой и хорошее настроение.

Несмотря весёлый настрой любителей зимних заплывов из Кандалакши, необходимо понимать, что сейчас в Мурманской области наблюдается ухудшение погоды, поэтому осторожными нужно быть не только фанатам проруби, но и обычным гражданам.

Из-за низких температур в Кандалакшском районе и Мончегорске отменены занятия для учеников младших классов. В столице Заполярья учащиеся занимаются в обычном режиме. Эксперты рекомендуют в эти дни всем одеваться теплее, избегать обморожения и меньше находиться на улице.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика46% предпринимателей считают, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Горожанка.
09.01.19 23:36
Доброй ночи. С интересом горожане и гости города-героя послушали, а затем и посмотрели интервью директора МБУ КШМ в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Очень содержательное интерв
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В кадетской школе плюсов много - Сергей Цветков
Оксана
07.01.19 22:39
Добрый день! Обратилась в УК с вопросом очистки козырька балкона от наледи (5 этаж, внешняя сторона дома). Ответ: это не входит в наши обязанности, решайте в частном порядке. Сами счистить наледь не с
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
MotoRin
07.01.19 12:50
А если вчитаться в текст недавнего соглашения между правительством Мурманской области, регионального совета профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области на 2019-2021 годы,
Комментарий к новости:Профсоюзы считают, что размер потребительской корзины должен быть увеличен вдвое – до 25 тысяч рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:25Городские хроники (6+)23:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиИнфляция по итогам 2018 года превысила ожидания российских властей-PRO ВалютуНа АЗС Мурманской области перед Новым годом цены на бензин замёрзли-PRO ЭнергетикуЕщё поработает - энергоблоку № 1 КАЭС увеличили «пенсионный возраст» на 15 лет-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO Законы80-летние россияне станут ещё богаче!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.12.18: Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников рассказал россиянам, как выбрать качественную красную икру. А на какие продукты вы бы хотели услышать полезные рекомендации от специалистов?Проголосовало: 368 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика