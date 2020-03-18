Кандалакшанку обворовали из Москвы, лишив её накоплений почти на миллион рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя жительница Кандалакши. Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что с карты северянки кто-то списывает деньги. И чтобы пресечь это, ей нужно перевести все деньги на безопасный счёт.

Пенсионерка сообщила мошеннику данные карты и лишилась 400 тысяч рублей. Затем ей вновь позвонили и выяснили, что на счету остались ещё деньги, которые пенсионерка опять без сомнений перевела на указанные счета.

Позже телефон абонента, с которым она общалась, оказался недоступен. Жертва мошенников отправилась в банк и узнала, что с её счёта исчезли 932 тысячи рублей. Полицейские установили, что номер злоумышленника, зарегистрирован в Москве.