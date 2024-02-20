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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.24 19:30

«Кандалакшские фантазии»: город у Белого моря украсили снежные скульптуры

И это не творение природы, а рук местных жителей. Посмотреть на творческий фестиваль «Кандалакшские фантазии» приехала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Часть площадки на Речной набережной теперь не место для игр, а зона для созерцания. Качайтесь на качелях и разглядывайте или гуляйте вдоль новых снежных скульптур. Над их созданием трудились пять команд под руководством творческих людей города в рамках традиционного фестиваля «Кандалакшские фантазии».

Светлана Лунева, заместитель начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «На этом месте, на Речной набережной, мы проводим фестиваль второй раз. Раньше он проходил в центре города, но обратите внимание, здесь детская площадка. Каток. Здесь проводят своё время семьи в Год семьи. Поэтому решили в этом году также провести здесь, чтобы семьи с детьми могли полюбоваться».

Тема фестиваля снежных скульптур в этом году «На севере - семья» и все работы посвящены именно любви к близким. Полёт фантазии у художников безграничный.

Нина Снигур, методист выставочного зала в Кандалакше: «У нас такое более упрощенное по сравнению с другими. Такие детские рисунки - семью нарисовали. Вот написали семья».

Роман Трофимов, художник: «Мы сделали эту работу с Николаем, называется она «Анима и Анимус». Это архетипы (праобраз. - Ред,) мужчины и женщины, а семья и состоит из мужчины и женщины. Для кого-то это Адам и Ева, слияние двух начал».

Снежные мастера создают свои работы не только специальными инструментами скульпторов, они ещё и придумывают новые.

Роман Трофимов, художник: «Это самодельные инструменты. Такую не купишь в магазине. Это обычной радиатор от батареи. Очень классная штука, она разглаживает снег, гладит».

Валентин Мыздриков участвует в этом фестивале каждый год. В этот раз он вместе с командой создал скульптуру с лирическим названием «Жизнь начинается с любви».

Валентин Мыздриков, художник: «Стиль выполнения нереалистичный, а немного авангардный получается у нас. Но так было и задумано, потому что мы немного отступили от реализма. Но фигуры узнаются, а дальше каждый домысливает сам».

На создание работ художникам было отведено около двух суток. Каждый справился с задачей и теперь до весны, если позволит небесная канцелярия, жители и гости города смогут любоваться снежными творениями на любимой Речной набережной.

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