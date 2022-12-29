Кандалакшские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, похитившего мобильный телефон

В течение суток сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина сознался в совершении кражи.

В дежурную часть полиции обратился житель города с сообщением о краже мобильного устройства. Мужчина из-за собственной забывчивости оставил телефон на столе для клиентов в одной из организаций. Но, вернувшись на место, своего гаджета не обнаружил.

В течение суток сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина сознался в совершении кражи.

Полицейские изъяли у него мобильный телефон и вернули владельцу.