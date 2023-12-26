Кандалакшские «СОПКИ» предоставляют широкие возможности для самого разного досуга детей и подростков

Молодёжное пространство «СОПКИ» губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл в Кандалакше ещё в октябре этого года. За несколько месяцев работы учреждение успело завоевать любовь и уважение молодых кандалакшан. Здесь подростки проводят свободное время, учатся, играют, общаются с друзьями и получают новые навыки.

Первое обновлённое молодёжное пространство открыли в Кандалакше ещё в 2021 году. С тех пор отремонтировали ещё два. Последнее из них было открыто 26 октября при федеральном финансировании Росмолодёжи и в рамках плана «На Севере – жить». На этом событии присутствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«СОПКИ» стали местом притяжения молодёжи. Подростки здесь играют в настольные игры и участвуют в квизах. В преддверии Нового года, например, на площадке состоялась новогодняя игра: «Морозный квиз». Посетители «СОПОК» угадывали, что просили дети у Деда Мороза в письмах.

Василиса Тимошина с подругами с удовольствием ходит в «СОПКИ». В этот раз они все вместе участвуют в «Морозном квизе». Девушка признаётся: было весело, а сразу после игры появилось новогоднее настроение.

Василиса Тимошина, посетительница «СОПОК», г. Кандалакша: «Там были интересные и увлекательные вопросы. А в заключение этого квиза мы спели новогоднюю песню. Мероприятие было очень интересное и увлекательное».

Есть занятия и для тех, кто любит постигать новые знания и получать навыки. В кандалакшских «СОПКАХ» регулярно организуют мастер-классы для детей и подростков. Ребята - девчонки и мальчишки занимаются творчеством. Но если девочки ходят на занятия больше из интереса, занять время, то мальчики, говорят специалисты «СОПОК», творят с прицелом на возможность открытия бизнеса в будущем.

Алина Терентьева, специалист по работе с молодёжью центра «Гармония»: «У нас появились новые машинки, новые оверлоки, новые материалы. Это позволяет детям шить, лепить, рисовать. Дети приходят разные: с особенностями, маленькие, большие. Мальчики приходят, чему я удивлена. В основном-то на творчество ходят девочки. А тут большое количество мальчиков. Мальчики тянутся, я это одобряю. У меня брат тоже занимался творчеством. Наша мама это не одобряла, она хотела, чтобы он в спортивную какую-то секцию ходил. А я говорю, что сейчас много дизайнеров, модельеров мужчин».

Один из таких участников творческого мастер-класса - Владимир Королев. Парень с удовольствием учится делать своими руками новогодние подарки, декорирует их в соответствии со своими представлениями о прекрасном.

Владимир Королёв, посетитель «СОПОК», г. Кандалакша: «Можно было сделать хороший подарок. Это была перчатка, её можно было украсить разноцветными стразами и даже небольшими жемчужинами».

Ребята не только шьют, лепят и рисуют. «СОПКИ» предоставляют возможность им освоить и музыкальные инструменты. Например, ребята учатся играть на гавайской четырёхструнной гитаре укулеле. Как утверждают специалисты, инструмент этот несложный, освоить его можно буквально за полчаса.

Тамара Ветлова, главный специалист по работе с молодёжью центра «Гармония». Именно она обучает ребят игре на экзотическом инструменте. Кроме того, женщина «владеет» гитарой и синтезатором. И тоже охотно делится этими навыками. Она же ведёт занятия в местной медиа-школе, где ребята постигают тайны журналистики.

Тамара Ветлова, главный специалист по работе с молодёжью молодёжного центра «Гармония»: «Учим ребят также быть журналистами, вести репортажи, брать интервью, снимать, монтировать видео. Им также очень интересен блоггинг. Всё, что касается молодёжных направлений, связанных с медиа. У нас есть большой красивый кабинет, которого у нас не было в прежнем здании, к сожалению. У нас есть полноценный большой хромакей, который не нужно носить туда-сюда, как было раньше. У нас появилось много качественной аппаратуры. Не нужно ничего придумывать, изобретать, всё уже придумано и изобретено до нас. Остаётся только использовать».

В «СОПКАХ» есть и своя студия звукозаписи.

Вариантов времяпрепровождения здесь много, каждый найдёт себе что-то по душе. Всё - под руководством опытных специалистов, которые научат, покажут и подскажут. Ребята, по словам специалистов, даже в международных конкурсах участвуют. Создают для этого сами анимацию, делают видеоролики.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония», г. Кандалакша: «В данном структурном подразделении достаточно большая команда по работе с молодёжью. У каждого из них есть своё направление деятельности. Кто-то занимается содержательным досугом, кто-то узкими направлениями, например, молодёжная медиа-школа или декоративно-прикладное творчество. Кто-то из специалистов занимается звуковым сопровождением, кто-то записывает. И сегодня важно то, что молодёжь имеет бесплатную возможность на нашей базе записать свои собственные песни, либо какие-то каверы, пробуя себя в творчестве, а потом делиться этим творчеством с окружающими».

Есть в Кандалакше и другие молодёжные пространства. Молодёжный центр «Гармония» организует досуг детей, подростков и молодёжи города более 28 лет. Несколько лет назад часть из них в рамках мероприятий по созиданию открытых молодёжных пространств были трансформированы и входят в единый бренд региона «СОПКИ».

Одно из таких молодёжных пространств - бывший сектор по работе с молодёжью «Содействие». Сейчас он тоже стал «СОПКАМИ». Его обновили, отремонтировали. Сейчас в нём идёт ряд праздничных мероприятий для молодёжи.

Светлана Коллеева, специалист по работе с молодёжью молодёжного центра «Гармония», г. Кандалакша: «Новогодняя программа у нас называется «Путешествие на драконий остров». По классике жанра, Деда Мороза похитили. А оказалось, что он просто был на Драконьем острове, искал символ следующего года - Зелёного дракона. А мы искали его. И мы с ребятами с помощью пирата нашли Деда Мороза. Развлекли ребят, поиграли в различные игры. Сейчас ещё у ребят пройдёт чаепитие, они классом организовали этот праздник. Затем ещё будет зажигательная дискотека, общая фотография».

Дети, которые сегодня смотрят новогоднее представление, считают специалисты, в будущем придут в «СОПКИ» заниматься творчеством или просто проводить здесь свой досуг. Главное, уберечь молодёжь от деструктивного поведения, дать им интересную и полезную альтернативу, занять свободное время школьников.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония», г. Кандалакша: «Здесь проходят праздничные мероприятия для среднего звена образовательных организаций. Предлагаем различную программу. Поэтому всячески вовлекаем будущую молодёжь в наше молодёжное пространство».

В этом отделении кандалакшских «СОПОК» проводят ещё и занятия по воспитанию у молодёжи патриотических чувств и профилактике правонарушений. И ребята ходят на такие важные уроки с интересом, не избегают педагогов и не пропускают занятий.

Анна Жогло, ведущий специалист по работе с молодёжью молодёжного центра «Гармония»: «После того, как обновление произошло в этом помещении, дети уже как-то идут с охоткой. Особенно, когда открыли данное помещение после ремонта, дети с такой радостью приходили и говорили: «Вау, тут так круто!».

Отдельно надо отметить, что «СОПОК.СПОРТ» в Кандалакше нет. Однако имеющиеся молодёжные пространства предоставляют для детей возможность, в том числе и держать себя в тонусе. За учреждением закреплены два ледовых катка, где дети могут покататься на коньках и поиграть в хоккей.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония», г Кандалакша: «Они в Железнодорожном микрорайоне и Центральной части города. Стараемся в силу разных возможностей быстрее его открывать. Поскольку вся история зависит от сезона. В этом году в середине ноября уже первый каток запустили, ближе к концу ноября - второй. И это всегда точка притяжения для спортивной молодёжи, для тех, кто учится кататься на коньках. Сегодня на катке на улице Данилова открыт прокат спортивного инвентаря. Развиваем разную инфраструктуру. Есть возможность взять ассистента-фигуриста в форме мультперсонажа, научиться кататься. Каток на улице Кировской более свободный. Там нет проката. Это площадка, куда каждый желающий может прийти покататься. Активно сотрудничаем с хоккейным клубом «Кандалакша», который помогает нам создавать лёд, помогает полировать его».

Пока одни ребята учатся играть на музыкальных инструментах, записывают собственные песни и снимают сюжеты, другие достают коньки и собираются на катках, чтобы показать высший пилотаж на льду или же посоревноваться с друзьями в хоккейных поединках. Кандалакшские «СОПКИ» предоставляют возможности для самого разного досуга детей и подростков. А главное, двери открыты для любого представителя молодёжи. Здесь рады всем и всегда готовы помочь и научить.