Кандалакшскими оперативниками по подозрению в краже задержан сотрудник одного из популярных маркетплейсов

Недостача на сумму около 7 тысяч рублей обнаружилась во время ревизии склада.

Изучив видеозаписи, полицейские выяснили, что 41-летний сотрудник, воспользовавшись занятостью коллег, взял из контейнера приготовленный на отправку товар и перенёс его на один из стеллажей. Спустя время он незаметно переложил похищенную бижутерию в хозяйственную перчатку и вынес из помещения, спрятав её в верхней одежде.

Мужчина признался в содеянном и вернул вещь. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.