День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.04.23 19:30
Кандалакшскими оперативниками задержан местный житель, подозреваемый в совершении кражи
В отдел полиции с заявлением обратилась жительница города. Женщина сообщила о потере кошелька, в котором находилось более 12000 рублей.
Северянка сначала предположила, что по собственной невнимательности оставила кошелёк дома. Но, не обнаружив его в собственной квартире, обратилась в полицию.
Специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что следом за потерпевшей к кассе подошёл мужчина. Он увидел оставленный под прилавком кошелёк и присвоил его себе.
Позже правоохранители задержали безработного 55-летнего жителя города, который сознался в содеянном. К тому времени чужие деньги он уже потратил.
Теперь мужчине грозит срок до 2-х лет.
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