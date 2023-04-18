Кандалакшскими оперативниками задержан местный житель, подозреваемый в совершении кражи

В отдел полиции с заявлением обратилась жительница города. Женщина сообщила о потере кошелька, в котором находилось более 12000 рублей.

Северянка сначала предположила, что по собственной невнимательности оставила кошелёк дома. Но, не обнаружив его в собственной квартире, обратилась в полицию.

Специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что следом за потерпевшей к кассе подошёл мужчина. Он увидел оставленный под прилавком кошелёк и присвоил его себе.

Позже правоохранители задержали безработного 55-летнего жителя города, который сознался в содеянном. К тому времени чужие деньги он уже потратил.

Теперь мужчине грозит срок до 2-х лет.