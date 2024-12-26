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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.24 19:30

Кандалакшский район уверенно смотрит в будущее

Не первый год в Кандалакшском районе ведётся работа по программе реновации ЗАТО и улучшению условий проживания на территориях, где несут службу военные.

Только в 2024 году специалисты провели большой ремонт дорог. Причём он был и в Кандалакше, и в Алакуртти – селе, где проживают военнослужащие и их семьи. Кстати, там же были обновлены общественные территории.

Сергей Федотов, заместитель главы администрации Кандалакшского района: «Было организовано дополнительное уличное освещение. Также благоустройство детского сада произведено и его территории. Ремонт пищеблока детского сада. В рамках данной программы ещё в прошлом году было начато строительство сельского Дома культуры в Алакуртти. В этом году мы заключили контракт на проектирование и строительство одного из социальных объектов – школы и сада в селе Алакуртти. Потребность вызвана тем, что население за счёт военнослужащих и их семей увеличивается. Соответственно, прибывают дети. Чтобы не уходить во вторую смену по учёбе, требуется дополнительно школа и дошкольные места».

Важной частью реновации остаётся ремонт квартир для военнослужащих и участников спецоперации. Так, в населённом пункте Лупче-Савино 2, того же Кандалакшского района уже отремонтированы 6 жилых помещений. Они тёплые, комфортные и уже готовы для новых жильцов.

Сергей Федотов, заместитель главы администрации Кандалакшского района: «Военные обращались о необходимости предоставления квартир для военнослужащих специализированного жилья. Поэтому было принято решение направить предложение и реализовать ремонт этих квартир через программу реновации. Предложение было поддержано губернатором Мурманской области, правительством Мурманской области. Спасибо за такую возможность. Помогает и федеральная программа, через которую реализуются многие вещи по улучшению комфортности пребывания и проживания на нашей территории».

Это просторное жильё из муниципального фонда. Квартиры с несколькими комнатами, а значит, что здесь может разместиться полноценная семья. Во всех помещениях выполнен полный ремонт, заменены окна и двери. Установлена новая сантехника, плиты. Обставить жильё остальной мебелью квартиранты смогут на свои вкус.

Игорь Веселков, председатель комитета имущественных отношений и территориального планирования администрации Кандалакшского района: «В частности, здесь запланирован капитальный ремонт домов №№15 и 18, в которых проживают и гражданские, и бывшие военнослужащие. Фонд капремонта нам очень помогает. Он здесь заменяет внутренние коммуникации все – трубы, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, крышу. Отремонтировали фасад. Ну, а мы в свою очередь, так сказать, производим синергию. Складываем все вместе наши усилия, чтобы весь этот дом был комфортным и востребованным».

Этот маленький военный городок находится в нескольких минутах езды от Кандалакши и его планируют в ближайшие годы возрождать, чтобы защитники нашей Родины могли комфортно проживать здесь вместе с семьями. Работ впереди много, поэтому программа реновации ЗАТО обязательно будет продолжена.

А в самой Кандалакше по муниципальной программе обновляют квартиры для врачей и учителей, которые приедут сюда работать из других регионов России.

Игорь Веселков, председатель комитета имущественных отношений и территориального планирования администрации Кандалакшского района: «Вы видите стандарт. Мы стараемся делать всё по-современному. Мы стараемся делать всё красиво, по-современному, с натяжными потолками. Покупаем кровати, диваны, стиральные машины и даже кухонный гарнитур. И уже нам примерно 15 квартир отремонтировали. В текущем году мы предоставляли квартиры врачам и учителям, планируем также делать это в следующем году. В настоящее время у нас ещё пять квартир в ремонте находятся. Их мы будем распределять в начале следующего года».

Кто станет новым жителем Кандалакши, который будет трудиться на благо северян, пока неизвестно, но точно такие специалисты появятся, уверены в администрации района. А это значит, что город продолжит развиваться на благо всех его жителей.

Комментарии

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