Кандалакшский рыбака настолько суров, что собрался в море на льдине

Выходя на рыбалку весной, стоит быть особенно внимательным, чтобы вас не унесло на льдине от берега, как это случилось в Кандалакше с одним из местных жителей.

По слова очевидицы, которая снимала происходящее на камеру мобильного телефона, мужчина ловил рыбу в Кандалакшском заливе и, вероятно, не заметил, как льдину под ногами понесло дальше от берега.

Женщина, увидев происходящее, поспешила вызвать спасателей, ведь лёд таял буквально на глазах. Только представители экстренного ведомства на звонок откликнулись неспешно, прибыли на выручку рыбака спустя час. История завершилась хорошо, рыбака со льдины сняли.