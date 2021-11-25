Кандалакшской администрации удалось «победить» остановку

Основание под неё площадью примерно два квадратных метра муниципальные службы не могли заасфальтировать с начала осени.

В одной из кандалакшских групп «ВКонтакте» опубликовали курьёзную историю. Житель города ходит вокруг остановочного комплекса на улице Советской и с сарказмом восхищается недавно положенным асфальтом. Оказывается, кандалакшане дожидались благоустройства комплекса с сентября. Но администрация выполнять свои обязанности не торопилась. На жалобы в адрес главы администрации района Ярослава Шалагина и городских служб власти отвечали отписками: то людей нет, то асфальт не подвезли. И постоянно переносили сроки. В итоге вообще отложили работы до 2022 года.

История быстро распространилась в социальных сетях, её подхватил ряд СМИ. И, благодаря общественному резонансу, остановку заасфальтировали, даже несмотря на низкую температуру воздуха.