Роспотребнадзор по Мурманской области принял ряд решений для активизации вакцинации от гриппаВремя работы выездных прививочных пунктов в Мурманске изменится
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.21 19:30

Кандидаты пришлись не по сердцу! Должность главы администрации Мурманска остаётся вакантной

В Мурманске провели выборы нового сити-менеджера. У депутатов городского Совета депутатов города Мурманска был выбор из двух кандидатур. Процедура была непростой и заняла три часа.

Изначально на пост кандидатов главы администрации Мурманска выдвигались 10 человек. Пять от областного правительства, пять от горсовета. В финал, если можно так сказать, вышли только двое.

Первый – это бывший начальник Мурманской базы авиационной охраны лесов Алексей Лукичев. Он с 1974 года живёт и работает в Заполярье. Однако у депутатов возникли вопросы по поводу возраста кандидата. Ведь, Алексею Алексеевичу уже 65 лет, а в законе есть возрастные ограничения. Об этом депутатам разъяснили во время заседания.

Второй кандидат на должность сити-менеджера приехал из столицы страны и уже почти два года трудится на посту вице-губернатора Мурманской области. Юрий Сердечкин прекрасно осведомлён о проблемах и достижениях заполярной столицы и был готов двигаться вместе с депутатами, как говорится к светлому будущему.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов Мурманска: «Все кандидаты достойные. Один кандидат с большим опытом, второй - с не менее малым багажом из аппарата президента РФ. Свой выбор я сделал, хочу поддержать кандидатуру Сердечкина Юрия Валерьевича. Объясню почему. Человек, который разбирается в ЖКХ, тесно связан в последнее время с вопросами реализации различных механизмов взаимодействия с управляющими компаниями, ресурсо-снабжающими организациями».

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов Мурманска: «Почти год я работала в составе правительства региона с Сердечкиным Юрием Валерьевичем. По всем вопросам, по которым приходилось нам с ним взаимодействовать, всегда эти вопросы находили грамотное решение. Я считаю, что этот человек, имеющий большой опыт как управленческой деятельности, так и деятельности в сферах, которые больше всего волнуют мурманчан – ЖКХ, транспортная система».

Оба кандидата сильные, оба с большим послужным списком и опытом работы. После презентации себя им предстояло ответить на различные вопросы депутатов горсовета.

После небольшого перерыва народные избранники всё-таки приступили к голосованию и его результаты стали неутешительными: 5 голосов за Лукичева, 7 за Сердечкина и 9 воздержались.

Юрий Сердечкин, кандидат на должность главы администрации города Мурманска: «Мы достаточно хорошо общались с депутатами - честно и открыто. У депутатов была возможность задать вопросы, я ответил на все вопросы, которые ко мне поступили. Голосование состоялось. Результаты мы все знаем. А оценку результатам дадут граждане Мурманска».

Таким образом, три часа заседания оказались безрезультатными. Пост сити-менеджера по-прежнему свободен, если не считать ныне действующего и.о. А между тем, год подходит к концу и впереди утверждение бюджета, планы на будущее. Администрация Мурманска остаётся без руководителя.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев года стала добыча полезных ископаемых. Но не спешите радоваться-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро растёт на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заозерске модернизируют систему теплоснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января начнут выплачивать автоматически
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика