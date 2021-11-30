Кандидаты пришлись не по сердцу! Должность главы администрации Мурманска остаётся вакантной

В Мурманске провели выборы нового сити-менеджера. У депутатов городского Совета депутатов города Мурманска был выбор из двух кандидатур. Процедура была непростой и заняла три часа.

Изначально на пост кандидатов главы администрации Мурманска выдвигались 10 человек. Пять от областного правительства, пять от горсовета. В финал, если можно так сказать, вышли только двое.

Первый – это бывший начальник Мурманской базы авиационной охраны лесов Алексей Лукичев. Он с 1974 года живёт и работает в Заполярье. Однако у депутатов возникли вопросы по поводу возраста кандидата. Ведь, Алексею Алексеевичу уже 65 лет, а в законе есть возрастные ограничения. Об этом депутатам разъяснили во время заседания.

Второй кандидат на должность сити-менеджера приехал из столицы страны и уже почти два года трудится на посту вице-губернатора Мурманской области. Юрий Сердечкин прекрасно осведомлён о проблемах и достижениях заполярной столицы и был готов двигаться вместе с депутатами, как говорится к светлому будущему.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов Мурманска: «Все кандидаты достойные. Один кандидат с большим опытом, второй - с не менее малым багажом из аппарата президента РФ. Свой выбор я сделал, хочу поддержать кандидатуру Сердечкина Юрия Валерьевича. Объясню почему. Человек, который разбирается в ЖКХ, тесно связан в последнее время с вопросами реализации различных механизмов взаимодействия с управляющими компаниями, ресурсо-снабжающими организациями».

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов Мурманска: «Почти год я работала в составе правительства региона с Сердечкиным Юрием Валерьевичем. По всем вопросам, по которым приходилось нам с ним взаимодействовать, всегда эти вопросы находили грамотное решение. Я считаю, что этот человек, имеющий большой опыт как управленческой деятельности, так и деятельности в сферах, которые больше всего волнуют мурманчан – ЖКХ, транспортная система».

Оба кандидата сильные, оба с большим послужным списком и опытом работы. После презентации себя им предстояло ответить на различные вопросы депутатов горсовета.

После небольшого перерыва народные избранники всё-таки приступили к голосованию и его результаты стали неутешительными: 5 голосов за Лукичева, 7 за Сердечкина и 9 воздержались.

Юрий Сердечкин, кандидат на должность главы администрации города Мурманска: «Мы достаточно хорошо общались с депутатами - честно и открыто. У депутатов была возможность задать вопросы, я ответил на все вопросы, которые ко мне поступили. Голосование состоялось. Результаты мы все знаем. А оценку результатам дадут граждане Мурманска».

Таким образом, три часа заседания оказались безрезультатными. Пост сити-менеджера по-прежнему свободен, если не считать ныне действующего и.о. А между тем, год подходит к концу и впереди утверждение бюджета, планы на будущее. Администрация Мурманска остаётся без руководителя.