Каникулы с пользой – в школах началась осенняя смена оздоровительных лагерей

У школьников Мурманской области начались осенние каникулы, а это значит, что перед родителями встал вопрос, чем занять ребёнка так, чтобы он провёл это время интересно и с пользой. Один из вариантов – отдать чадо в оздоровительный лагерь. В столице Заполярья как раз стартовала осенняя смена. При этом желающих пойти в школьный лагерь немало.

«Смена эта короткая, всего пять дней, - рассказывает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска, - но она включает в себя очень много различных мероприятий: и образовательных, и познавательных. Например, сегодня у нас детишки все побывали на спектакле в театральном центре. У нас много планируется экскурсий и посещений музеев, кинотеатров».

А чтобы дети не остались голодными, в лагере предусмотрены завтраки и обеды. Питанию здесь уделяют особое внимание. Меню разработано согласно всем требованиям и ГОСТам, в рацион входят сезонные фрукты и овощи. Школьникам такой отдых по душе.

В этот раз на базе мурманских школ работают восемь городских оздоровительных лагерей. Отдохнуть и набраться сил перед полярной ночью смогут более тысячи юных мурманчан. А стоимость путёвки не меняется уже несколько лет.