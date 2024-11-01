Каникулы с пользой: насосную станция ГОУП «Мурманскводоканал» в посёлке Молочном посетили кольские школьники

Специалисты предприятия рассказали им, какие этапы очистки проходит вода, поступая из природного водоёма, какие исследования проводят в лаборатории и как она течёт по трубам в наши дома.

Не каждый день у школьников появляется возможность посещать такие большие предприятия, как «Мурманскводоканал». В этот раз повезло ученикам школы Колы. Специалисты провели для них экскурсию по одной из насосных станций.

Владимир Блинов, заместитель начальника цеха «Южные водопроводно-канализационные сооружения»: «Мы провели экскурсию для школьников по территории южно-водопроводной станции, которая подаёт воду из реки Кола в водопроводную сеть Мурманска и Колы. Мы показали школьникам основные объекты, которые используются для забора воды из источника водоснабжения, для очистки воды, подачи её в водопроводную сеть».

Чтобы поступившую в квартиры воду можно было безопасно пить, она проходит большой и сложный путь обработки. Дети на экскурсии получили уникальную возможность увидеть своими глазами лабораторию, где всё это происходит. А также пообщаться со специалистами, которые, несмотря на все трудности работы, находят в ней творческую нотку.

Владимир Блинов, заместитель начальника цеха «Южные водопроводно-канализационные сооружения»: «Работа у нас непростая, творческая, можно сказать. Показатели качества воды всё время меняются, а нам надо наш процесс всё время подстраивать».

После увиденного школьники теперь знают всё о процессе обработки и очистки водопроводной воды.

Даниил Хмелевский, ученик 9 класса Кольской школы №2: «Нам показали, как перегоняют воду из канала по трубам к нам домой».

Егор Беломестнов, ученик 9 класса Кольской школы №2: «Впервые увидели водоносы».

Полина Люлина, ученица 9 класса Кольской школы №2: «Я тут была первый раз. Мне интересно было посмотреть, как идёт очистка воды. Как нам всё рассказывали, объясняли – мне понравилось».

Алина Потаева, ученица 9 класса Кольской школы №2: «Было интересно, объясняли всё доступно. Это жизненно необходимо нам знать».

ГОУП «Мурманскводоканал» снабжает водой не только Мурманск и Кольский район. Специалисты предприятия работают в Кандалакше, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Оленегорске, Ловозере и некоторых других населённых пунктах области.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Такие экскурсии для детей мы проводим ежегодно».

В ходе экскурсии ребята также узнали, какие специалисты работают на водоканале. К примеру, это электромонтёры, слесари-ремонтники, машинисты насосных установок, операторы очистных сооружений.