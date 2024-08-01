«Каникулы с Росгвардией»: полезная акция для детей

В рамках ежегодной всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией», военнослужащие провели урок по оказанию первой помощи для детей одного из оздоровительного лагеря Мурманска.

Сотрудники ведомства посетили школу №11, познакомились с ребятами, рассказали им о специфике своей работы, продемонстрировали спецсредства и снаряжение, которое они используют во время службы.

Также провели урок по оказанию первой доврачебной помощи. После теории школьники на практике отточили действия при ожогах, обморожениях, переломах конечностей, а также продемонстрировал технику наложения мягких бинтовых повязок.