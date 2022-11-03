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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.22 19:30

Каникулы в городском лагере для ребят прошли насыщенно и ярко

К началу ноября в осенних оздоровительных лагерях успели отдохнуть чуть меньше тысячи детей и скучать им не пришлось. Оздоровительные лагеря были сформированы в Мурманске на базе шести общеобразовательных учреждений. Они работали с 29 октября по 3 ноября.

На протяжении каникул юные мурманчане были постоянно заняты: игры, квесты, мастер-классы. Времени скучать не было. К примеру, Роман отдыхает так уже во второй раз. Этой осенью он пошёл в лагерь 6-й гимназии. По словам четвероклассника, его приятно впечатлили конкурсы и поездки на экскурсии.

Роман Покровский, ученик четвёртого класса: «Мы сегодня угадывали, какие были растения раньше. Вчера мы ещё в театр ходили. Мне понравилось всё».

Родион, учащийся пятого класса, тоже успел побывать в лагере несколько раз. Больше всего ему понравилось общение со сверстниками.

Родион Поляков, ученик пятого класса: «Удалось найти новую компанию, новые знакомства завести, с ребятами пообщался в удовольствие. Пошёл бы ещё раз».

А вот для Екатерины эта смена прошла необычно – девушка впервые в жизни выступила в качестве вожатой. Она учится здесь же, в 10-м классе психолого-педагогического профиля. Поэтому опыт, полученный за несколько дней, стал для начинающей воспитательницы особенным. По её словам, процесс коммуникации с детьми оказался непростым, но интересным делом.

Екатерина Тулинова, ученица 10-го  класса Гимназии №6: «Тут были сложны не сами дети, а сложность подстроиться к ним. Нужно было как-то себя пересилить, с ними подружиться, чтобы они тебе доверились. Самое главное, чтобы ты стал для них другом, не только учителем, а другом. Всё было достаточно легко, дети быстро освоились, пять дней им показалось мало. Все хотят ещё».

Перед нами девушка предстала в образе королевы-шахмат, который был частью мастер-класса, призванного познакомить ребят с этой непростой игрой. Помимо игр и экскурсий, ребята поучаствовали в акции «Азбука дорожной безопасности». Под руководством учителей ребята вырабатывали навыки соблюдение и выполнения правил дорожного движения.

Екатерина Веретенникова, консультант комитета по образованию администрации города Мурманска: «В преддверии полярной ночи мы уделяли огромное внимание вопросам безопасности дорожного движения. Сегодня, например, вы можете также убедиться, что дети сами изготавливают светоотражательные элементы – фликеры. Их они делают для себя, чтобы быть заметнее на дорогах в полярную ночь. Также дети посещали пешеходные экскурсии по улицам города, знакомились с его историей, посещали выставки, выставочные залы, музеи. Экскурсии были разнообразные. Также дети ездили в центр детско-юношеского туризма.

Этот центр расположен на берегу озера Кильдинского. Там ребята узнали интересные факты о природе края и прошлись по экотропе.

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