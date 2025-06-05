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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.25 19:30

Каникулы: в Мурманске открылись летние школьные лагеря

В одну из таких школ пришла и министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

В Мурманске начали работу летние школьные лагеря. В самом крупном из них, который расположен в школе №5, 150 ребят. Чем кормят детей и как организован их досуг, проверила группа ревизоров во главе с министром образования региона Дианой Кузнецовой.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Мы смотрим, прежде всего, условия по безопасности нахождения детей в летней оздоровительной кампании, организацию питания, ну, и конечно же, интересуемся у ребят, а как они проводят это время? Все они отмечают о том, что очень вкусное питание, разнообразное. Даже кашу половина ребят съедают с удовольствием. Отмечают то, что у них есть уникальная возможность посетить не только театр, краеведческий музей, но и предприятия Мурманской области».

В лагере ребят ждут мастер-классы «Флаг России», открытка ко Дню России, патриотический квиз и многие другие флешмобы, квесты и викторины.

Дарья Кочановская, начальник летнего оздоровительного лагеря школы №5: «В лагере запланированы различные мероприятия - спортивные эстафеты и мастер-классы, посещение выставок художественных».

В лагерь могут попасть все желающие подростки. Путевка стоит 3,5 тысячи рублей.

Елена Меркушова, председатель Профсоюза работников образования и науки Мурманской области: «На сегодняшний момент огромное количество желающих посетить лагеря. Сегодня пятая школа - это пример тому, как востребована эта программа на территории Мурманской области».

Мария Цивиликова, мама участницы школьного лагеря: «Воспитатели отряда ознакомили нас с планом работы лагеря, с планом мероприятий и еженедельно предоставляют полную информацию о том, куда дети пойдут, чем будут заниматься. Это всегда очень интересный досуг, дочь с нетерпением ждёт каждый новый день».

Летняя оздоровительная кампания стартовала 1 июня. Всего в Мурманской области она охватывает 17 муниципальных образований, в которых функционирует 68 летних оздоровительных лагерей, куда ходят более 4700 детей.

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