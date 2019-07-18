Капитальному ремонту - капитальная проверка

В столице Заполярья продолжают формировать комфортную городскую среду. Но жители дома № 11 на улице Морской испугались, что обновление ведётся неправильно и обратились к муниципальной власти. Проконтролировать ситуацию приехал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Во дворе дома номер 11 по улице Морской стартовал капитальный ремонт в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы в самом разгаре, но жители уже начали бить тревогу, так как из-за низкого бордюрного камня во двор и в окна будет лететь грязь. Глава администрации города приехал лично, чтобы разобраться в ситуации.

«Чтобы нам долго не дискутировать, здесь надо выполнить установку бордюра, а потом мы посмотрим, как это будет в реальных условиях», - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

У Андрея Ивановича возникли вопросы к рабочим, например, когда они будут устанавливать новые опоры? почему жильцам нужно ждать асфальта до 1 сентября? Глава администрации приял решение снова приехать сюда, чтобы проверить ход работ через неделю.

В этом году капитальный ремонт предусмотрен ещё в 20 дворах. Территории станут такими, какими их хотели бы видеть сами жители, ведь именно они участвовали в разработке проекта, собирали подписи и подавали заявки.

«Мы попросили жителей тех дворов, где будут эти капитальные ремонты проходить, чтобы они обращали внимание, следили, потому что они каждый день здесь проходят, смотрят, как идут работы, все ли их устраивает, потому что двор-то делается по заявкам людей», - отметил Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», депутат Совета депутатов города Мурманска.

Кроме ремонта дорог во дворе на улице Морской также предусмотрены ремонт контейнерной площадки и наружного освещения, озеленение территории и обновление детской спортивной площадки.