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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.24 19:30

Капитальный ремонт бассейна в образовательном Центре «Лапландия» подходит к финишу

Ещё пара-тройка недель и дети смогут вернуться к привычным занятиям. Качество работ оценил руководитель Министерства строительства Мурманской области.

В мурманском Центре дополнительного образования «Лапландия» близится к завершению капитальный ремонт бассейна. Здесь плаванием могут заниматься порядка 700 ребят.

Программа модернизации учреждения была запущена ещё в 2017 году, обновление спортивного блока её завершает. 

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «У нас не только ребята занимаются в бассейне, здесь и другие виды спорта, здесь весь комплекс спортивный отремонтирован. Как вы видели - это и душевые, и тренерские, и доступная среда правильно окончательно сделана. Мы надеемся, что ещё больше ребят, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, будут заниматься в нашем центре».

Руководитель Министерства строительства Мурманской области оценил готовность объекта и результатами остался доволен.

Теперь здесь установлена новая система вентиляции, система тёплого пола, выполнена внутренняя отделка, чаши бассейнов и пол облицованы керамической плиткой. Установлена новая система водоподготовки и фильтрации.

Алексей Грачиков, руководитель Министерства строительства Мурманской области: «Сделан довольно большой объём работы. Помимо прочего сделан капитальный ремонт крыши, сделано полностью помещение бассейна, полностью выполнен капремонт малой чаши и большой».

 

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