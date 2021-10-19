Капитальный ремонт Дома культуры «Первомайский» продолжается

Совсем скоро в творческом центре района обновится зрительный зал. В настоящее время идёт разработка проектно-сметной документации.

В ремонте Дом культуры «Первомайский» нуждался давно. Требовалось не только обновить ДК, но и обеспечить безопасность и комфорт для сотрудников и гостей. В здании уже выполнили капитальный ремонт фасада, заменили окна и установили новое ограждение территории.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Наш Дом культуры обновляется, становится более современным. Нам удалось сделать хороший фасад, современный, утеплить кровлю».

Первомайский Дом культуры с 1987 года собирает творческих людей со всего Мурманска, а для того, чтобы все желающие могли с комфортом разместиться в зрительном зале, было решено сделать там капитальный ремонт.

Маргарита Викторова, директор ДК «Первомайский»: «Мы хотим изменить концепцию зала. Сделать его многофункциональным не только, чтобы концертные мероприятия могли проходить здесь, но и деловые, образовательные встречи. Это будет зал, который сможет трансформироваться в конференц-зал. В зависимости от формы мероприятия мы будем моделировать зал».

На сегодняшний день в учреждении функционируют 30 творческих коллективов разных жанров для всех категорий населения: четыре народных, два образцовых, девять любительских объединений и 15 клубных формирований.