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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.20 19:30

Капитальный ремонт двора на улице Зои Космодемьянской, 9 завершён

Подрядчик выполнил все предусмотренные техническим заданием работы. И теперь комиссия во главе с сити-менеджером Евгением Никорой провела приёмку.

Двор на улице Зои Космодемьянской ремонтировали всё лето. Здесь провели масштабные работы. Полностью заменили асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров, бортовой камень. Также отремонтированы входные группы подъездов и обустроена новая автостоянка с увеличенным количеством мест. Однако, несмотря на это, некоторые автомобилисты продолжают парковаться на пешеходной зоне, что не нравится многим жильцам.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас дворовой бордюрный камень 15 см. На 15 см многие автомобили заехать могут, они пользуются этим правом. При этом парковка на тротуарах – нарушение правил дорожного движения. Жители, естественно, просят нас сделать бордюрный камень не 15, а 30 см, но мы не можем этого сделать – это нарушение ГОСТа».

Пообщавшись с представителями  управляющей компании, Евгений Никора порекомендовал мурманчанам на общем собрании жильцов обсудить возможность установки у подъездов дополнительных ограждений, например, столбиков или округлых бетонных блоков. Ещё одна, по мнению жильцов, проблема – новая детская площадка. Она красивая и современная. Но родителей смущается горка, которая, по их мнению, установлена слишком близко к забору.

Станислав Ланин, депутат Совета депутатов Мурманска: «Мы проверили все нормы. По ним забор от горки должен быть установлен 2,15 метра, в данном случае установлено 2,40. В принципе - опасения не вызывает. Сегодня мы с управляющей компанией поговорили. Если такой факт, не дай бог, случиться, то мы либо совместно, либо он сам это дело исправит».

В остальном капитальный ремонт двора, можно сказать, удался, считают представители комиссии. Несмотря на небольшую задержку по срокам, все работы завершены.

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