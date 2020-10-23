Капитальный ремонт двора на улице Зои Космодемьянской, 9 завершён
Подрядчик выполнил все предусмотренные техническим заданием работы. И теперь комиссия во главе с сити-менеджером Евгением Никорой провела приёмку.
Двор на улице Зои Космодемьянской ремонтировали всё лето. Здесь провели масштабные работы. Полностью заменили асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров, бортовой камень. Также отремонтированы входные группы подъездов и обустроена новая автостоянка с увеличенным количеством мест. Однако, несмотря на это, некоторые автомобилисты продолжают парковаться на пешеходной зоне, что не нравится многим жильцам.
Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас дворовой бордюрный камень
Пообщавшись с представителями управляющей компании, Евгений Никора порекомендовал мурманчанам на общем собрании жильцов обсудить возможность установки у подъездов дополнительных ограждений, например, столбиков или округлых бетонных блоков. Ещё одна, по мнению жильцов, проблема – новая детская площадка. Она красивая и современная. Но родителей смущается горка, которая, по их мнению, установлена слишком близко к забору.
Станислав Ланин, депутат Совета депутатов Мурманска: «Мы проверили все нормы. По ним забор от горки должен быть установлен
В остальном капитальный ремонт двора, можно сказать, удался, считают представители комиссии. Несмотря на небольшую задержку по срокам, все работы завершены.